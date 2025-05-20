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SON DAKİKA: İstanbul'da deprem! 20 Mayıs 2025 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi!

İstanbul’un birçok ilçesinde hissedilen bir deprem, vatandaşlara kısa süreli panik yaşattı. AFAD verilerine göre Marmara Denizi açıklarında, Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 23:43 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 00:05
SON DAKİKA: İstanbul’da deprem! 20 Mayıs 2025 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi!

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20 Mayıs 2025 gecesi İstanbul'un batı kesimlerinde hissedilen bir deprem, vatandaşları endişelendirdi. Büyükçekmece'ye yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

SON DAKİKA | İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

AFAD DUYURDU

🔢 Büyüklük: 4.0 (Mw)
📍 Yer: Marmara Denizi – [23.63 km] Büyükçekmece (İstanbul)
📅 Tarih: 20.05.2025
Saat: 23:36:53 (TSİ)
🌐 Enlem: 40.815 N
🌐 Boylam: 28.38583 E
📏 Derinlik: 8.16 km
🔗 Detay: AFAD Deprem Detayı

📍 Merkez Üssü: Marmara Denizi - Büyükçekmece Açıkları

AFAD'ın yayımladığı bilgilere göre, depremin merkez üssü Marmara Denizi'nde, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine yaklaşık 23 kilometre mesafede yer aldı. Depremin yerin 8.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Bu büyüklükteki depremler, yüzeye yakın olmaları sebebiyle daha fazla hissedilebiliyor ve halkta korkuya yol açabiliyor.

📌 İstanbul'un Birçok İlçesinde Hissedildi

Sarsıntı yalnızca Büyükçekmece'de değil, başta Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Küçükçekmece olmak üzere Avrupa Yakası'nın birçok ilçesinde hissedildi. Kısa süren ancak etkili olan deprem sonrası bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Sosyal medya platformlarında birçok kullanıcı, evlerinde hissettikleri sarsıntıyı paylaştı.

🗣️ YETKİLİLERDEN İLK AÇIKLAMA: OLUMSUZ DURUM YOK

AFAD ve İstanbul Valiliği'nden yapılan ilk açıklamalarda, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Ancak ekiplerin bölgede inceleme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Fotoğraflar: XFotoğraflar: X

AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2025.05.20 23:36:52  40.8158   28.3810       14.9      -.-  4.2  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.05.20 23:14:25  39.2418   29.0058        6.8      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.20 22:54:56  35.8690   27.2813       10.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.20 22:25:49  38.2223   38.6032        7.0      -.-  1.9  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2025.05.20 21:42:32  39.0425   28.6552        6.0      -.-  1.3  -.-   DEMIRCI (MANISA)                                  İlksel
2025.05.20 21:40:44  40.9095   28.2958       20.0      -.-  1.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.05.20 21:02:40  39.4050   26.2518        9.5      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2025.05.20 20:40:02  39.0165   28.6925       11.4      -.-  1.4  -.-   ESKIHISAR-DEMIRCI (MANISA)                        İlksel
2025.05.20 20:34:20  37.5203   37.3425        5.4      -.-  1.8  -.-   ULUBAHCE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2025.05.20 20:19:24  38.6573   38.7588        2.1      -.-  1.7  -.-   SAHINDERE-BASKIL (ELAZIG)                         İlksel
2025.05.20 20:14:39  39.0152   29.6032        4.9      -.-  2.1  -.-   GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA)                            İlksel
2025.05.20 18:01:45  38.1113   26.0287        5.0      -.-  3.0  2.8   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.20 17:43:20  38.1668   32.0493        7.0      -.-  2.0  -.-   BEYKONAK-ILGIN (KONYA)                            İlksel
2025.05.20 16:51:34  36.6180   25.6103       19.4      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.20 16:31:43  37.3798   36.5457        1.1      -.-  2.3  -.-   YESILYURT-DUZICI (OSMANIYE)                       İlksel
2025.05.20 16:21:10  38.5455   31.9308        6.6      -.-  1.6  -.-   YESILOBA-YUNAK (KONYA)                            İlksel
2025.05.20 15:51:09  38.9672   27.8433       18.2      -.-  1.3  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2025.05.20 15:22:02  39.9478   28.8302        0.0      -.-  1.7  -.-   KARINCALI-ORHANELI (BURSA)                        İlksel
2025.05.20 15:06:05  40.7103   27.4815       10.4      -.-  2.2  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2025.05.20 14:58:44  36.9313   28.8007        6.0      -.-  1.8  -.-   PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                            İlksel
2025.05.20 14:47:53  39.3573   40.6218        3.9      -.-  2.1  -.-   ELMALI-YEDISU (BINGOL)                            İlksel
2025.05.20 14:26:00  36.1268   28.0575        9.0      -.-  3.2  3.3   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

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