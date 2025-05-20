20 Mayıs 2025 gecesi İstanbul'un batı kesimlerinde hissedilen bir deprem, vatandaşları endişelendirdi. Büyükçekmece'ye yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.
20 Mayıs 2025 gecesi İstanbul'un batı kesimlerinde hissedilen bir deprem, vatandaşları endişelendirdi. Büyükçekmece'ye yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.
AFAD DUYURDU
🔢 Büyüklük: 4.0 (Mw)
📍 Yer: Marmara Denizi – [23.63 km] Büyükçekmece (İstanbul)
📅 Tarih: 20.05.2025
⏰ Saat: 23:36:53 (TSİ)
🌐 Enlem: 40.815 N
🌐 Boylam: 28.38583 E
📏 Derinlik: 8.16 km
🔗 Detay: AFAD Deprem Detayı
AFAD'ın yayımladığı bilgilere göre, depremin merkez üssü Marmara Denizi'nde, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine yaklaşık 23 kilometre mesafede yer aldı. Depremin yerin 8.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Bu büyüklükteki depremler, yüzeye yakın olmaları sebebiyle daha fazla hissedilebiliyor ve halkta korkuya yol açabiliyor.
Sarsıntı yalnızca Büyükçekmece'de değil, başta Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Küçükçekmece olmak üzere Avrupa Yakası'nın birçok ilçesinde hissedildi. Kısa süren ancak etkili olan deprem sonrası bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Sosyal medya platformlarında birçok kullanıcı, evlerinde hissettikleri sarsıntıyı paylaştı.
AFAD ve İstanbul Valiliği'nden yapılan ilk açıklamalarda, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Ancak ekiplerin bölgede inceleme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2025.05.20 23:36:52 40.8158 28.3810 14.9 -.- 4.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.20 23:14:25 39.2418 29.0058 6.8 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.20 22:54:56 35.8690 27.2813 10.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.20 22:25:49 38.2223 38.6032 7.0 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.05.20 21:42:32 39.0425 28.6552 6.0 -.- 1.3 -.- DEMIRCI (MANISA) İlksel
2025.05.20 21:40:44 40.9095 28.2958 20.0 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.20 21:02:40 39.4050 26.2518 9.5 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.20 20:40:02 39.0165 28.6925 11.4 -.- 1.4 -.- ESKIHISAR-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2025.05.20 20:34:20 37.5203 37.3425 5.4 -.- 1.8 -.- ULUBAHCE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.20 20:19:24 38.6573 38.7588 2.1 -.- 1.7 -.- SAHINDERE-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2025.05.20 20:14:39 39.0152 29.6032 4.9 -.- 2.1 -.- GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2025.05.20 18:01:45 38.1113 26.0287 5.0 -.- 3.0 2.8 EGE DENIZI İlksel
2025.05.20 17:43:20 38.1668 32.0493 7.0 -.- 2.0 -.- BEYKONAK-ILGIN (KONYA) İlksel
2025.05.20 16:51:34 36.6180 25.6103 19.4 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.20 16:31:43 37.3798 36.5457 1.1 -.- 2.3 -.- YESILYURT-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2025.05.20 16:21:10 38.5455 31.9308 6.6 -.- 1.6 -.- YESILOBA-YUNAK (KONYA) İlksel
2025.05.20 15:51:09 38.9672 27.8433 18.2 -.- 1.3 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.05.20 15:22:02 39.9478 28.8302 0.0 -.- 1.7 -.- KARINCALI-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.05.20 15:06:05 40.7103 27.4815 10.4 -.- 2.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.05.20 14:58:44 36.9313 28.8007 6.0 -.- 1.8 -.- PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.05.20 14:47:53 39.3573 40.6218 3.9 -.- 2.1 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel
2025.05.20 14:26:00 36.1268 28.0575 9.0 -.- 3.2 3.3 RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel