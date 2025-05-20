📌 İstanbul'un Birçok İlçesinde Hissedildi

Sarsıntı yalnızca Büyükçekmece'de değil, başta Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Küçükçekmece olmak üzere Avrupa Yakası'nın birçok ilçesinde hissedildi. Kısa süren ancak etkili olan deprem sonrası bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Sosyal medya platformlarında birçok kullanıcı, evlerinde hissettikleri sarsıntıyı paylaştı.