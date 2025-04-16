CHP dokunulmazlık zırhına mı güvendi? Özgür Karabat’ın TBMM’de delegelere para dağıttığı ortaya çıktı: TAKVİM pazarlığın görüntüsüne ulaştı

Cumhuriyet Halk Partisi her ne kadar olağanüstü kurultay yapsa da 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultay'la ilgili yargı süreci sürüyor.
İtirafçı olan birçok delege para trafiği, siyasi rüşvetler ve oy karşılığı belediyelerde dağıtılan makamlardan bahsediyor. Bu beyanlar mahkeme tutanaklarıyla kayıt altına alınıyor.
Son olarak para trafiği iddialarının göbeğinde yer alan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
, CHP
İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve "İmamoğlu'nun kasalarından biri"
olarak nitelendirilen PM üyesi Baki Aydöner
'in aralarında bulunduğu 86 kişinin ifadesi alındı.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili yargı süreci devam ediyor (Takvim.com.tr)
CHP'DEN MECLİS ÇATISI ALTINDA DELEGE BORSASI
Bu süreçte öyle bir itiraf geldi ki CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, "dokunulmazlık" zırhı kullanarak delege borsası kurduğuna dair yorumlara sebebiyet verdi.
İtirafta bulunan isim "değişim" grubuna yakınlığıyla bilinen 37. Dönem CHP Bitlis İl Başkanı ve il delegesi Veysi Uyanık.
Uyanık, kurultaydan bir hafta önce Özgür Karabat'ın daveti üzerine İstanbul'a geldiğini Beyoğlu'nda bir otelde hem Karabat hem de Ekrem İmamoğlu ile toplantı yaptığını dile getirdi.
İmamoğlu'nun kendisine "Özgür Özel'i destekle diğer detayları da Özgür Karabat ile hallet" dediğini anlattı.
Veysi Uyanık'ın İstanbul'da Özgür Özel ve Özgür Çelik'le bir araya geldiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)
TARİH 31 EKİM 2023... TAKVİM.COM.TR DELEGE PAZARLIĞININ GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞTI
Takvim.com.tr, delege pazarlığının görüntüsüne ulaştı.
31 Ekim 2023'te Veysi Uyanık'ın Özgür Özel ve Özgür Çelik'le bir araya geldiği ortaya çıktı. Uyanık'ın CHP PM üyesi oğlu Ahmet Hakan Uyanık'ın da aynı ortamda olduğu görüldü.
İstanbul'da İmamoğlu ile toplantı yapan Uyanık daha sonra TBMM'de Özgür Karabat'la görüştü.