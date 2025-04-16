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CHP dokunulmazlık zırhına mı güvendi? Özgür Karabat'ın TBMM'de delegelere para dağıttığı ortaya çıktı: TAKVİM pazarlığın görüntüsüne ulaştı

CHP'nin TBMM çatısı altında "dokunulmazlık" zırhı kullanarak delege borsası kurduğu ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun kasası Özgür Karabat'ın makam odasında delegelere kargo poşeti içinde para verdiği mahkeme tutanaklarına geçti. Söz konusu para trafiğinin 1-3 Kasım 2023 tarihleri arasında yapıldığı değerlendiriliyor. Öte yandan Bitlis delegesi Veysi Uyanık, İstanbul'daki bir otelde İmamoğlu'nun kendine "Özgür Özel'i destekle diğer detayları Özgür Karabat ile hallet" dediğini anlattı. Takvim.com.tr delege pazarlığının görüntüsüne ulaştı. Görüntülerde Özgür Özel ve Özgür Çelik de yer alıyor.

Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 18:29 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 19:19
CHP dokunulmazlık zırhına mı güvendi? Özgür Karabat’ın TBMM’de delegelere para dağıttığı ortaya çıktı: TAKVİM pazarlığın görüntüsüne ulaştı

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Cumhuriyet Halk Partisi her ne kadar olağanüstü kurultay yapsa da 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultay'la ilgili yargı süreci sürüyor.

İtirafçı olan birçok delege para trafiği, siyasi rüşvetler ve oy karşılığı belediyelerde dağıtılan makamlardan bahsediyor. Bu beyanlar mahkeme tutanaklarıyla kayıt altına alınıyor.

Son olarak para trafiği iddialarının göbeğinde yer alan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve "İmamoğlu'nun kasalarından biri" olarak nitelendirilen PM üyesi Baki Aydöner'in aralarında bulunduğu 86 kişinin ifadesi alındı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili yargı süreci devam ediyor (Takvim.com.tr)CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili yargı süreci devam ediyor (Takvim.com.tr)


CHP'DEN MECLİS ÇATISI ALTINDA DELEGE BORSASI

Bu süreçte öyle bir itiraf geldi ki CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, "dokunulmazlık" zırhı kullanarak delege borsası kurduğuna dair yorumlara sebebiyet verdi.

İtirafta bulunan isim "değişim" grubuna yakınlığıyla bilinen 37. Dönem CHP Bitlis İl Başkanı ve il delegesi Veysi Uyanık.

Uyanık, kurultaydan bir hafta önce Özgür Karabat'ın daveti üzerine İstanbul'a geldiğini Beyoğlu'nda bir otelde hem Karabat hem de Ekrem İmamoğlu ile toplantı yaptığını dile getirdi.

İmamoğlu'nun kendisine "Özgür Özel'i destekle diğer detayları da Özgür Karabat ile hallet" dediğini anlattı.

Veysi Uyanık'ın İstanbul'da Özgür Özel ve Özgür Çelik'le bir araya geldiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)Veysi Uyanık'ın İstanbul'da Özgür Özel ve Özgür Çelik'le bir araya geldiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

TARİH 31 EKİM 2023... TAKVİM.COM.TR DELEGE PAZARLIĞININ GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞTI

Takvim.com.tr, delege pazarlığının görüntüsüne ulaştı.

31 Ekim 2023'te Veysi Uyanık'ın Özgür Özel ve Özgür Çelik'le bir araya geldiği ortaya çıktı. Uyanık'ın CHP PM üyesi oğlu Ahmet Hakan Uyanık'ın da aynı ortamda olduğu görüldü.

İstanbul'da İmamoğlu ile toplantı yapan Uyanık daha sonra TBMM'de Özgür Karabat'la görüştü.

Özgür Karabat ve makam odası (Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi)Özgür Karabat ve makam odası (Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi)

KARABAT TBMM'DEKİ ODASINDA KARGO POŞETİ İÇERİSİNDE 100 BİN LİRA VERDİ

Karabat'ın Meclis'teki odasında CHP Bitlis Delegesi Veysi Uyanık'a bir kargo poşeti içerisinde 100 bin lira verdiği ortaya çıktı.

Uyanık konuya ilişkin, "Ben 100 bin lirayı elden aldım. Ayrıca market alışveriş kartlarının da arabada olduğunu, oradan da bana bu kartlardan vereceğini ve benim de bunları delegelere dağıtmamı söyledi. Ben de kendisine bana verdiği paraları ve market kartlarını kendilerinin istediği şekilde ilgili kurultay delegelerine dağıtacağımı ve kendilerine bilgi vereceğimi söyledim" itirafında bulundu.

HER ŞEY 1-3 KASIM 2023 TARİHLERİ ARASINDA OLDU

Veysi Uyanık'ın 1-3 Kasım 2023 tarihleri arasında TBMM'yi ziyaret ettiği tahmin ediliyor.

Bu tarihler arasındaki ziyaretçi kayıtları ve kamera görüntüleri incelendiğinde bahsedilen kargo poşeti ve para trafiğinin görüleceği öngörülüyor.

Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak biliniyor (Takvim.com.tr)Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak biliniyor (Takvim.com.tr)


VEKİL DOKUNULMAZLIĞINA MI GÜVENDİ?

Özgür Karabat'ın vekilliğin verdiği dokunulmazlığa güvendiği, TBMM'deki odasında delegelere para dağıtmasının altında bu sebebin yattığı değerlendiriliyor.

DOSYASI KARMA KOMİSYONDA

Karabat hakkında 2024'te Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

Tezkere, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edilmişti.

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