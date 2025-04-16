CHP dokunulmazlık zırhına mı güvendi? Özgür Karabat’ın TBMM’de delegelere para dağıttığı ortaya çıktı: TAKVİM pazarlığın görüntüsüne ulaştı

Özgür Karabat ve makam odası (Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi)



KARABAT TBMM'DEKİ ODASINDA KARGO POŞETİ İÇERİSİNDE 100 BİN LİRA VERDİ



Karabat'ın Meclis'teki odasında CHP Bitlis Delegesi Veysi Uyanık'a bir kargo poşeti içerisinde 100 bin lira verdiği ortaya çıktı.



Uyanık konuya ilişkin, "Ben 100 bin lirayı elden aldım. Ayrıca market alışveriş kartlarının da arabada olduğunu, oradan da bana bu kartlardan vereceğini ve benim de bunları delegelere dağıtmamı söyledi. Ben de kendisine bana verdiği paraları ve market kartlarını kendilerinin istediği şekilde ilgili kurultay delegelerine dağıtacağımı ve kendilerine bilgi vereceğimi söyledim" itirafında bulundu.



HER ŞEY 1-3 KASIM 2023 TARİHLERİ ARASINDA OLDU



Veysi Uyanık'ın 1-3 Kasım 2023 tarihleri arasında TBMM'yi ziyaret ettiği tahmin ediliyor.



Bu tarihler arasındaki ziyaretçi kayıtları ve kamera görüntüleri incelendiğinde bahsedilen kargo poşeti ve para trafiğinin görüleceği öngörülüyor.