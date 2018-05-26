HDP’ye var AK Parti’ye yok

Almanya, yine skandal bir karara imza attı. "Türkiye'deki seçimler için Almanya'da seçim kampanyası yasağı kararı" almasına rağmen, HDP'nin Köln'de düzenleyeceği açık hava mitingine izin verdi. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu, "Türkiye'yi tehdit eden her türlü unsur Almanya'da rahatlıkla her türlü eylemi yapabilirken, sözde seçim kampanyası yasağı sadece AK Parti için geçerli" dedi.
- 26 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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