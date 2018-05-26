;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Reformist lider Erdoğan
  2. Dadaşlar diyarından başlangıç

’ye var ’ye yok

HDP’ye var AK Parti’ye yok
, yine skandal bir karara imza attı. "'deki ler için Almanya'da seçim kampanyası yasağı kararı" almasına rağmen, 'nin Köln'de düzenleyeceği açık hava mitingine izin verdi. İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı , "Türkiye'yi tehdit eden her türlü unsur Almanya'da rahatlıkla her türlü eylemi yapabilirken, sözde seçim kampanyası yasağı sadece AK Parti için geçerli" dedi.
Etiketler: , , , , ,
  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar