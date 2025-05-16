Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından Sezen Aksu’dan dikkat çeken hamle: Saçlarını kısacık kesti!

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sırrı Süreyya Önder ile yakın dost olduğu bilinen Sezen Aksu ise Önder'in cenazesine sarı güller yolladı.

Önder'in vefatının ardından Aksu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 'Gel Konuşalım' programında gazeteci Mehmet Üstündağ, Sezen Aksu'nun her gün telefonlaşıp mesajlaştığı yakın arkadaşı Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından çok ağladığını ve bir makine alıp saçlarını kısacık kestiğini söyledi.

Üstündağ, "Ölüm haberini aldığında çok ağlamış, çok üzülmüş. Bir makine alıp saçlarını kesmiş" ifadelerini kullandı.