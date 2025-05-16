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Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Sezen Aksu’dan dikkat çeken hamle: Saçlarını kısacık kesti!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini 3 Mayıs'ta kaybetti. Önder'in vefatının ardından Sezen Aksu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Aksu'nun duyduğu üzüntü nedeniyle eline bir makine alıp saçlarını kestiği ileri sürüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 11:24 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 11:24
Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından Sezen Aksu’dan dikkat çeken hamle: Saçlarını kısacık kesti!

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından Sezen Aksu’dan dikkat çeken hamle: Saçlarını kısacık kesti!

Sırrı Süreyya Önder ile yakın dost olduğu bilinen Sezen Aksu ise Önder'in cenazesine sarı güller yolladı.

Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından Sezen Aksu’dan dikkat çeken hamle: Saçlarını kısacık kesti!

Önder'in vefatının ardından Aksu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 'Gel Konuşalım' programında gazeteci Mehmet Üstündağ, Sezen Aksu'nun her gün telefonlaşıp mesajlaştığı yakın arkadaşı Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından çok ağladığını ve bir makine alıp saçlarını kısacık kestiğini söyledi.

Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından Sezen Aksu’dan dikkat çeken hamle: Saçlarını kısacık kesti!

Üstündağ, "Ölüm haberini aldığında çok ağlamış, çok üzülmüş. Bir makine alıp saçlarını kesmiş" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından Sezen Aksu’dan dikkat çeken hamle: Saçlarını kısacık kesti!

Sezen Aksu cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.