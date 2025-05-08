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İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Müfettiş görevlendirildi! Özgür Özel'in korumalarının ifadeleri alınacak

Terörsüz Türkiye'nin konuşulduğu bir atmosferde, ömrünün son demlerini barışa adayan Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde zamanlaması manidar çok çirkin bir provokasyona imza atıldı. Selçuk Tengioğlu isimli bir provokatör AKM'de Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulundu. Konuyla ilgili müfettişlerin araştırma yapacağı öğrenildi. O tarihte alanda görevli emniyet mensupları ve Özel'in korumalarının ifadelerinin alınacağı bilgisine de ulaşıldı.

Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 12:17 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 12:22
İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Müfettiş görevlendirildi! Özgür Özel’in korumalarının ifadeleri alınacak

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katıldı.

Özel, AKM çıkışı 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu isimli provokatörün fiziksel saldırısına uğradı.

Özel, AKM çıkışı 66 yaşındaki saldırganın fiziksel saldırısına uğradı. (Takvim.com.tr)Özel, AKM çıkışı 66 yaşındaki saldırganın fiziksel saldırısına uğradı. (Takvim.com.tr)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili merhum Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma merasiminin ardından yapılan saldırıya ilişkin 2 müfettiş görevlendirildi.

Özel, AKM çıkışı 66 yaşındaki saldırganın fiziksel saldırısına uğradı. (Takvim.com.tr)Özel, AKM çıkışı 66 yaşındaki saldırganın fiziksel saldırısına uğradı. (Takvim.com.tr)

KORUMALAR İLE GÖRÜŞECEKLER
Bakanlıkça görevlendirilen müfettişler, olayın araştırılması için orada bulunan emniyet mensupları, görevli personel ve Özgür Özel'in korumalarıyla görüşecek.

İfadelerin alınmasının ardından rapor hazırlayacak olan ilgili müfettişler, herhangi bir ihmal tespit edilmesi halinde soruşturma açacak.

Selçuk Tengioğlu. (Takvim.com.tr)Selçuk Tengioğlu. (Takvim.com.tr)

Öte yandan olayın ardından Özel'in koruma zafiyeti sosyal medyada gündem olmuştu.

Saldırı sonrası "Koruma ekibi değişecek mi?" sorusu da akıllara gelmişti. Özel, kendisinin koruma ekibinde bir değişiklik olmayacağını söyledi.

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