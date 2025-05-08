İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Müfettiş görevlendirildi! Özgür Özel’in korumalarının ifadeleri alınacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katıldı.
Özel, AKM çıkışı 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu isimli provokatörün fiziksel saldırısına uğradı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katıldı.
Özel, AKM çıkışı 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu isimli provokatörün fiziksel saldırısına uğradı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili merhum Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma merasiminin ardından yapılan saldırıya ilişkin 2 müfettiş görevlendirildi.
KORUMALAR İLE GÖRÜŞECEKLER
Bakanlıkça görevlendirilen müfettişler, olayın araştırılması için orada bulunan emniyet mensupları, görevli personel ve Özgür Özel'in korumalarıyla görüşecek.
İfadelerin alınmasının ardından rapor hazırlayacak olan ilgili müfettişler, herhangi bir ihmal tespit edilmesi halinde soruşturma açacak.
Öte yandan olayın ardından Özel'in koruma zafiyeti sosyal medyada gündem olmuştu.
Saldırı sonrası "Koruma ekibi değişecek mi?" sorusu da akıllara gelmişti. Özel, kendisinin koruma ekibinde bir değişiklik olmayacağını söyledi.