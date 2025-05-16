Bülent Şakrak yeni sevgilisiyle aşka geldi: Adam güzel sevince kadın deli gibi seviyormuş!

Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliklerini 2023'te sonlandıran Bülent Şakrak , boşanmanın ardından Esra Akpınar ile aşk yaşadı.

Akpınar ile yollarını ayıran ünlü isim, daha sonra gönlünü Burcu Kirman'a kaptırdı. Bu ilişkisi de uzun sürmeyen ünlü isimden geçen günlerde sürpriz paylaşım geldi.

Kaynak: Sosyal medya

Şakrak, sosyal medya hesabında Duygu Arabacıoğlu ile aşk yaşadığını duyurdu. Şakrak, gönderisine "Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor!" sözlerini ekledi.