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Bülent Şakrak yeni sevgilisiyle aşka geldi: Adam güzel sevince kadın deli gibi seviyormuş!

Ceyda Düvenci ile 2023 yılında evliliklerini sonlandıran Bülent Şakrak, son dönemlerde aşk hayatıyla sık sık gündem oldu. Geçen günlerde sosyal medya hesabında Duygu Arabacıoğlu ile aşk yaşadığını duyuran Şakrak cephesinden dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Bu kez Duygu Arabacıoğlu, sevgilisini romantik bir notla paylaştı.

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Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 09:59 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 09:59
Bülent Şakrak yeni sevgilisiyle aşka geldi: Adam güzel sevince kadın deli gibi seviyormuş!

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Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliklerini 2023'te sonlandıran Bülent Şakrak, boşanmanın ardından Esra Akpınar ile aşk yaşadı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Akpınar ile yollarını ayıran ünlü isim, daha sonra gönlünü Burcu Kirman'a kaptırdı. Bu ilişkisi de uzun sürmeyen ünlü isimden geçen günlerde sürpriz paylaşım geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Şakrak, sosyal medya hesabında Duygu Arabacıoğlu ile aşk yaşadığını duyurdu. Şakrak, gönderisine "Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor!" sözlerini ekledi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Şimdi ise Duygu Arabacıoğlu, sevgilisiyle romantik bir paylaşım yaptı. Arabacıoğlu, Şakrak ile birlikte yer aldığı görüntüleri "Adam güzel sevince kadın deli gibi seviyormuş" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

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