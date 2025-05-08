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Son dakika: Derbinin hakemi belli oldu! Trabzonspor-Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi yönetecek isim belli oldu.

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 11:17 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 11:25
Son dakika: Derbinin hakemi belli oldu! Trabzonspor-Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Ligde 10 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Trabzonspor-Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.Trabzonspor-Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Rams Başakşehir - Fenerbahçe: Burak Pakkan

Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

Tümosan Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

ikas Eyüpspor - Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

Trabzonspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

Net Global Sivasspor - Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk

Beşiktaş - Adana Demirspor: Çağdaş Altay

Göztepe - Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Bellona Kayserispor - Onvo Antalyaspor: Arda Kardeşler

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