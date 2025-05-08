Son dakika: Derbinin hakemi belli oldu! Trabzonspor-Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Ligde 10 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Ligde 10 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Rams Başakşehir - Fenerbahçe: Burak Pakkan
Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam
Tümosan Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
ikas Eyüpspor - Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
Trabzonspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
Net Global Sivasspor - Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk
Beşiktaş - Adana Demirspor: Çağdaş Altay
Göztepe - Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Bellona Kayserispor - Onvo Antalyaspor: Arda Kardeşler