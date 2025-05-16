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11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç son halini paylaştı!

Kırk Yılda Bir Gibisin, Derine, Kasaba gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, burnundaki sorun nedeniyle tam 11 kez ameliyat oldu. Bıçak altına yatan 41 yaşındaki şarkıcı, son halini sosyal medya hesabında paylaştı.

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Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 09:39 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 09:39
11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç son halini paylaştı!

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Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, burnundaki kemiklerin doğuştan dışarıya yönelme sorunu nedeniyle birçok kez bıçak altına yatmıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

11 kez burun ameliyatı olan Dalkılıç, daha önce yaptığı bir açıklamada konuyla ilgili şunları söylemişti: "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

41 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Dalkılıç, son halini takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

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