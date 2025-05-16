11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç son halini paylaştı!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, burnundaki kemiklerin doğuştan dışarıya yönelme sorunu nedeniyle birçok kez bıçak altına yatmıştı.
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, burnundaki kemiklerin doğuştan dışarıya yönelme sorunu nedeniyle birçok kez bıçak altına yatmıştı.
11 kez burun ameliyatı olan Dalkılıç, daha önce yaptığı bir açıklamada konuyla ilgili şunları söylemişti: "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi"
41 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Dalkılıç, son halini takipçileriyle paylaştı.