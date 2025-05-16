11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç son halini paylaştı!

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11 kez burun ameliyatı olan Dalkılıç, daha önce yaptığı bir açıklamada konuyla ilgili şunları söylemişti: "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi"