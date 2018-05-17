Bu kalp sizi unutur mu?

Almanya'dan Antalya'ya giden uçakta görevli kabin ekibi, hayat kurtardı. Olay Hamburg Havalimanı'ndan önceki gün havalanan SunExpress'e ait Hamburg-Antalya uçağında yaşandı. Uçağa binen Makbule Gökbulut (80), kalkıştan 1.5 saat sonra fenalaştı. Yaşlı kadına ilk müdahaleyi, kabin memurları Hüma Çalıkuşu, Nuray Aktaş, Yeşim Uyar ve Leyla Türk yaptı. Kabin ekibi, daha sonra durumu pilotlara anlattı. Pilotlar, "Uçakta doktor var mı?" anonsunu yaptı. Uçakta Almanya'da görev yapan sağlık memuru Jonas Arndt vardı. Gökbulut'a müdahale eden Arndt, hastanın kalp krizi geçirdiğini saptadı. Gökbulut'a kalp masajı yapıldı, oksijen tüpü takıldı. 10 dakika süren müdahalenin ardından Gökbulut, kendi kendine nefes almaya başladı. Uçak, 2 saat sonra Antalya'ya iniş yaptı. Yaşlı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gökbulut'un hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı.
Antalya'da özel bir hastanede tedavisi süren Gökbulut, kabin ekibine can borçlu olduğunu söyledi.
Antalya'da özel bir hastanede tedavisi süren Gökbulut, kabin ekibine can borçlu olduğunu söyledi.
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