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Bu kalp sizi unutur mu?

Hamburg- uçağında yolculuk yapan Makbule teyze, kalp krizi geçirdi. a nden geldi. Hasta ölümü teğet geçti

Bu kalp sizi unutur mu?
Almanya'dan 'ya giden ta görevli , hayat kurtardı. Olay Hamburg Havalimanı'ndan önceki gün havalanan SunExpress'e ait Hamburg-Antalya uçağında yaşandı. Uçağa binen Makbule Gökbulut (80), kalkıştan 1.5 saat sonra fenalaştı. a yi, kabin memurları Hüma Çalıkuşu, Nuray Aktaş, Yeşim Uyar ve Leyla Türk yaptı. Kabin ekibi, daha sonra durumu pilotlara anlattı. Pilotlar, "Uçakta doktor var mı?" anonsunu yaptı. Uçakta 'da görev yapan sağlık memuru Jonas Arndt vardı. Gökbulut'a müdahale eden Arndt, hastanın kalp krizi geçirdiğini saptadı. Gökbulut'a kalp masajı yapıldı, oksijen tüpü takıldı. 10 dakika süren müdahalenin ardından Gökbulut, kendi kendine nefes almaya başladı. Uçak, 2 saat sonra Antalya'ya iniş yaptı. Yaşlı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gökbulut'un hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı.



Antalya'da özel bir hastanede tedavisi süren Gökbulut, kabin ekibine can borçlu olduğunu söyledi.
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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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