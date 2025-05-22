|
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
|VERGİ NUMARASI
|ADRESİ
|DÖNEMİ
|VERGİNİN NEVİ
|CEZANIN NEVİ
|VERGİNİN MİKTARI
|CEZANIN MİKTARI
|BLT REKLAM MATBAA KAĞITÇILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|1781600240
|ÇAMLIK MAH. DİNÇ SK. A BLOK 4 38 ÜMRANİYE İSTANBUL
|202206202206
|0015
|3080
|38.171,67
|114.515,01
|BLT REKLAM MATBAA KAĞITÇILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|1781600240
|ÇAMLIK MAH. DİNÇ SK. A BLOK 4 38 ÜMRANİYE İSTANBUL
|202201202212
|0010
|3080
|49.872,93
|149.618,79
|BLT REKLAM MATBAA KAĞITÇILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|1781600240
|ÇAMLIK MAH. DİNÇ SK. A BLOK 4 38 ÜMRANİYE İSTANBUL
|202204202206
|0033
|3080
|49.872,93
|149.618,79
|DECONLAR İNŞAAT ELEKTRİK METAL TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2721051003
|TEPEÜSTÜ MAH. ÖZKANCA SK. VELIOĞULLARI GRUP 23 2 ÜMRANİYE İSTANBUL
|202207202207
|0015
|3080
|27.121,46
|82.467,18
|DECONLAR İNŞAAT ELEKTRİK METAL TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2721051003
|TEPEÜSTÜ MAH. ÖZKANCA SK. VELIOĞULLARI GRUP 23 2 ÜMRANİYE İSTANBUL
|202203202203
|0015
|3080
|34.215,05
|102.645,15
|DECONLAR İNŞAAT ELEKTRİK METAL TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2721051003
|TEPEÜSTÜ MAH. ÖZKANCA SK. VELIOĞULLARI GRUP 23 2 ÜMRANİYE İSTANBUL
|202201202203
|0033
|3080
|43.719,23
|131.157,69
|DECONLAR İNŞAAT ELEKTRİK METAL TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2721051003
|TEPEÜSTÜ MAH. ÖZKANCA SK. VELIOĞULLARI GRUP 23 2 ÜMRANİYE İSTANBUL
|202207202209
|0033
|3080
|82.976,44
|250.032,12
|DECONLAR İNŞAAT ELEKTRİK METAL TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2721051003
|TEPEÜSTÜ MAH. ÖZKANCA SK. VELIOĞULLARI GRUP 23 2 ÜMRANİYE İSTANBUL
|202206202206
|0015
|3080
|87.275,72
|261.827,16
|DECONLAR İNŞAAT ELEKTRİK METAL TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2721051003
|TEPEÜSTÜ MAH. ÖZKANCA SK. VELIOĞULLARI GRUP 23 2 ÜMRANİYE İSTANBUL
|202205202205
|0015
|3080
|92.345,43
|277.036,29
|DECONLAR İNŞAAT ELEKTRİK METAL TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2721051003
|TEPEÜSTÜ MAH. ÖZKANCA SK. VELIOĞULLARI GRUP 23 2 ÜMRANİYE İSTANBUL
|202204202206
|0033
|3080
|255.418,13
|767.357,19
|DECONLAR İNŞAAT ELEKTRİK METAL TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2721051003
|TEPEÜSTÜ MAH. ÖZKANCA SK. VELIOĞULLARI GRUP 23 2 ÜMRANİYE İSTANBUL
|202201202212
|0010
|3080
|338.394,57
|1.016.286,51
|DOĞE LOJİSTİK TAŞIMACILIK NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|3081033351
|TEPEÜSTÜ MAH. ÖZKANCA SK. VELIOĞULLARI GRUP 23 1 ÜMRANİYE İSTANBUL
|202207202209
|0033
|3080
|31.485,87
|94.457,61
|DOĞE LOJİSTİK TAŞIMACILIK NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|3081033351
|TEPEÜSTÜ MAH. ÖZKANCA SK. VELIOĞULLARI GRUP 23 1 ÜMRANİYE İSTANBUL
|202201202212
|0010
|3080
|53.639,66
|160.918,98
|VİTELCO HIRDAVAT İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|9250968571
|ÇAKMAK MAH. BARAJ SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL
|202102202102
|0015
|3080
|32.238,72
|96.716,16
|VİTELCO HIRDAVAT İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|9250968571
|ÇAKMAK MAH. BARAJ SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL
|202103202103
|0015
|3080
|38.679,02
|116.037,06
|VİTELCO HIRDAVAT İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|9250968571
|ÇAKMAK MAH. BARAJ SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL
|202107202107
|0015
|3080
|44.513,02
|133.539,06
|VİTELCO HIRDAVAT İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|9250968571
|ÇAKMAK MAH. BARAJ SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL
|202105202105
|0015
|3080
|54.115,89
|162.347,67
|VİTELCO HIRDAVAT İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|9250968571
|ÇAKMAK MAH. BARAJ SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL
|202104202104
|0015
|3080
|59.139,99
|177.419,97
|VİTELCO HIRDAVAT İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|9250968571
|ÇAKMAK MAH. BARAJ SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL
|202106202106
|0015
|3080
|66.348,24
|199.044,72
|VİTELCO HIRDAVAT İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|9250968571
|ÇAKMAK MAH. BARAJ SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL
|202109202109
|0015
|3080
|68.955,83
|206.867,49
|VİTELCO HIRDAVAT İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|9250968571
|ÇAKMAK MAH. BARAJ SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL
|202101202103
|0033
|3080
|98.496,86
|295.490,58
|VİTELCO HIRDAVAT İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|9250968571
|ÇAKMAK MAH. BARAJ SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL
|202108202108
|0015
|3080
|99.237,37
|297.712,11
|VİTELCO HIRDAVAT İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|9250968571
|ÇAKMAK MAH. BARAJ SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL
|202104202106
|0033
|3080
|249.450,17
|748.350,51
|VİTELCO HIRDAVAT İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|9250968571
|ÇAKMAK MAH. BARAJ SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL
|202107202109
|0033
|3080
|295.425,30
|886.275,90
|VİTELCO HIRDAVAT İNŞAAT METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|9250968571
|ÇAKMAK MAH. BARAJ SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL
|202101202112
|0010
|3080
|643.372,33
|1.930.116,99
|"Alemdağ Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup,yukarda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan Vergi Ceza İhbarnameleri bilinen adreslerin de bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK. un 101-106.maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Vergi Dairesi'ne bizzat veya bil vekale müracaatta bu lunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
Basın No: ILN02228166 #ilan.gov.tr