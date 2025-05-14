Müge Anlı Mekselina olayında skandal gelişme! Birlikte otele gittiklerini itiraf etti: "Cinsel istismara uğradım..."

62 yaşındaki 3 çocuk babası Metin Sağkulak, sosyal medya fenomeni "Mekselina İlkbahar" isimli kişi tarafından 4,5 milyon TL'den fazla dolandırıldıklarını iddia ederek, Müge Anlı 'dan yardım istedi.

Devre mülk almak isterken Mekselina ile tanıştığını ifade eden Metin Bey birçok bankadan kendi adına kredi çekildiğini belirtti. Fenomen ise bu iddiaları redderek "Anneannem Metin Amca'ya elden borç para vermiş! Ben parayı elimle Metin Amca'ya götürdüm!" dedi.

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Mekselina'nın bir akrabası yayına bağlandı. Yayına bağlanan akraba, Mekselina'nın anneannesinin durumunun borç verecek kadar iyi olmadığını açıkladı. Yayının ardından Mekselina, sosyal medya hesabından 'Adalet elbet yerini bulacak' notunu düştüğü bir paylaşım yaptı. Mekselina yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

" Hakkımda iki gündür yalan ve asılsız bir çok şey dönmekte. Ben zaten hakkımı adalet yoluyla savunuyorum. Üzerime atılan suçlamaların hiçbirisi gerçek değil ben tümünü reddetmekteyim. Sizlerden ricam hiç kimseyi tanımadan atılan tek bir laf ve dönen söz ile kimseyi suçlamamanız.