Müge Anlı Mekselina olayında skandal gelişme! Birlikte otele gittiklerini itiraf etti: "Cinsel istismara uğradım..."

62 yaşındaki 3 çocuk babası Metin Sağkulak, sosyal medya fenomeni "Mekselina İlkbahar" isimli kişi tarafından 4,5 milyon TL'den fazla dolandırıldıklarını iddia ederek, Müge Anlı'dan yardım istedi.
Devre mülk almak isterken Mekselina ile tanıştığını ifade eden Metin Bey birçok bankadan kendi adına kredi çekildiğini belirtti. Fenomen ise bu iddiaları redderek "Anneannem Metin Amca'ya elden borç para vermiş! Ben parayı elimle Metin Amca'ya götürdüm!" dedi.
VİDEO ÇEKTİ
Mekselina'nın bir akrabası yayına bağlandı. Yayına bağlanan akraba, Mekselina'nın anneannesinin durumunun borç verecek kadar iyi olmadığını açıkladı. Yayının ardından Mekselina, sosyal medya hesabından 'Adalet elbet yerini bulacak' notunu düştüğü bir paylaşım yaptı. Mekselina yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
" Hakkımda iki gündür yalan ve asılsız bir çok şey dönmekte. Ben zaten hakkımı adalet yoluyla savunuyorum. Üzerime atılan suçlamaların hiçbirisi gerçek değil ben tümünü reddetmekteyim. Sizlerden ricam hiç kimseyi tanımadan atılan tek bir laf ve dönen söz ile kimseyi suçlamamanız.
AÇIKLAMALARI AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI
Bu görüntüyü izleyen Anlı, "Biz kimseyi suçlamıyoruz. Elimizde dekontlar var. " diyerek yanıt verdi. Dün Anlı'ya sizinle özel olarak konuşmak istiyorum diyen Metin Bey'in de olayla ilgili sakladığı gerçek açığa çıktı. Metin Bey'in daha 20 gün öncesine kadar Mekselina ile otel odasına gittiği ve orada kredi çektiği öğrenildi.
"GÖRÜNTÜLERİM OLABİLİR"
Metin Bey,"Mekselina beni istismar ediyor. Ailene söyleyeceğim diyor. Görüntülerim olabilir" dedi. O anlarda gözyaşlarına boğulan Metin Bey, "100 kiloydum 80 kiloya düştüm. Benden aşk mesajı atmamı istiyordu o yüzden ona mesaj attım. Ailem görmesin diye tüm mesajları sildim. Ailemi seviyorum. Benim kimseye borcum yok. Fındık topladığım parayı bile aldı" ifadelerini kullandı. O anlarda üzülen Anlı, "Çocuk gibi insan bir şey diyemiyor" diyerek tepkisini gösterdi.
TACİZ EDİLDİĞİNİ İDDİA ETMİŞ
Genç kadının geçmişte karıştığı olaylar da ortaya çıktı. Mekselina'nın 15 yaşındayken 1948 doğumlu bir kişi tarafından taciz edildiğini iddia ederek annesi ile polis merkezine gittiği öğrenildi. Bölgedeki kameraları kontrol eden polisin durumun istismar olmadığını anlaması üzerine Mekselina ve annesinin şikayetini geri çektiği açığa çıktı. Anlı, Mekselina'ya "Daha yaşın çok küçük. Gel ben sana yardımcı olayım. 15 yaşında bu adam beni istismar etti diye seni kim polis karakoluna götürdü?" şeklinde bir çağrı yaptı.
Sosyal medya fenomeninin aynı yıl yine annesi ile birlikte 1978 doğumlu birisi tarafından istismara uğradığını söyleyerek şikayetçi olduğu da ortaya çıktı.
Mekselina'nın kuzeni olduğunu iddia ettiği Anıl isimli bir kişi ile birlikte hareket ettiği de tespit edildi. Anıl'ın annesi yayına bağlandı. Üzüntülü anne, oğlunu sosyal medya fenomeninden kurtarmaya çalıştığını söyledi.
DOLANDIRICILARIN YENİ HEDEFİ OLDU
Yayına bağlanan bir izleyici ise, "Yaklaşık bir ay önce bu kadın eşimin iş yerinden alışveriş yapıyor. Eşime beyin cerrahı olduğunu ve yardıma ihtiyacı olursa yardım edebileceğini söylemiş" dedi. Bu sözler üzerine Metin Bey, Mekselina'nın doktor kartı olduğunu gördüğünü açıkladı. Metin Bey'in ailesi, yaşlı adamın telefonunu ve kimliğini elinden aldıklarını söyledi. Dolandırıcıların açık hedefi haline geldiğini söyleyen Metin Bey, "Telefonuma sürekli savcı ve hakim olduğunu iddia eden kişilerden mesaj geliyor. Adım FETÖ davasına karışmış" dedi.