Kadraj Galeri Kadraj İkon Altında tarihi fırsat! İslam Memiş gram altın için 6000 TL öncesi kazançlı zamanı açıkladı

Altında tarihi fırsat! İslam Memiş gram altın için 6000 TL öncesi kazançlı zamanı açıkladı

ABD ile Çin arasında sağlanan ticaret ateşkesi ve Hindistan-Pakistan arasındaki ateşkese benzer jeopolitik risklerin azalması küresel piyasalarda sakinleşmeye yol açtı. Bu gelişmelerin ardından altın fiyatları haftaya hızlı bir düşüşle başladı. Yaşanan sert gerileme kısa sürdü ve altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. A Haber canlı yayınına konuk olan Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Peki yeni rekorlar gelir mi? Çeyrek, gram, yarım altın fiyatları yükselecek mi? İşte merak edilen açıklamalar!

Giriş Tarihi: 14.05.2025 08:01 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 08:01
Altında tarihi fırsat! İslam Memiş gram altın için 6000 TL öncesi kazançlı zamanı açıkladı

Son dönemde altın fiyatları, rekor seviyelere ulaşmasının ardından dalgalı bir seyir izliyor. Özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının yumuşaması, küresel piyasalarda bir rahatlama sağladı. Bu gelişme altın fiyatlarının düşmesine yol açtı. Ancak bu düşüş altın yatırımcıları için bir alım fırsatına dönüşebilir. Uzmanlardan gelen açıklamalara göre altın fiyatlarının geleceğiyle ilgili önemli tahminler ve stratejiler ortaya çıkmış durumda.

Altında tarihi fırsat! İslam Memiş gram altın için 6000 TL öncesi kazançlı zamanı açıkladı

Piyasalarda yaşanan son gelişmeler, yatırımcıların dikkatini bir kez daha çekti. Döviz kurlarındaki görece istikrar ve borsadaki yükseliş eğilimleri, yatırımcıların umutlarını artırmış durumda. Altın fiyatlarındaki sert düşüş ise, düğün yapacaklar ve altın borcu olan yatırımcılar için alım fırsatlarını gündeme getirdi. Finans analisti İslam Memiş, piyasalarda bahar havası hakim olduğunu ve altın için alım fırsatlarının ortaya çıktığını vurguladı.

Altında tarihi fırsat! İslam Memiş gram altın için 6000 TL öncesi kazançlı zamanı açıkladı

Geçtiğimiz hafta küresel çapta yaşanan finansal dalgalanma, bu hafta yerini daha umut verici bir atmosfere bırakmış durumda. Analist İslam Memiş bu durumu şöyle özetliyor:

"Geçtiğimiz hafta finansal piyasalarda yaşanan kaos, yerini daha olumlu gelişmelere bırakmaya başladı. Türkiye'nin dış politikada attığı güçlü adımlar, borsayı ciddi şekilde destekledi. Küresel borsalarda ise yükseliş yönlü bir beklenti hakim."

Altında tarihi fırsat! İslam Memiş gram altın için 6000 TL öncesi kazançlı zamanı açıkladı

Memiş, özellikle Türkiye'nin dış politikada kaydettiği olumlu gelişmelerin, Borsa İstanbul'un yükselişine önemli bir katkı sağladığını vurguluyor. Küresel borsalardaki pozitif eğilim de Türkiye'nin borsa piyasasında etkisini gösteriyor.

Altında tarihi fırsat! İslam Memiş gram altın için 6000 TL öncesi kazançlı zamanı açıkladı

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