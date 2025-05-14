Altında tarihi fırsat! İslam Memiş gram altın için 6000 TL öncesi kazançlı zamanı açıkladı

Son dönemde altın fiyatları, rekor seviyelere ulaşmasının ardından dalgalı bir seyir izliyor. Özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının yumuşaması, küresel piyasalarda bir rahatlama sağladı. Bu gelişme altın fiyatlarının düşmesine yol açtı. Ancak bu düşüş altın yatırımcıları için bir alım fırsatına dönüşebilir. Uzmanlardan gelen açıklamalara göre altın fiyatlarının geleceğiyle ilgili önemli tahminler ve stratejiler ortaya çıkmış durumda.