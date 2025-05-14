Altında tarihi fırsat! İslam Memiş gram altın için 6000 TL öncesi kazançlı zamanı açıkladı
ABD ile Çin arasında sağlanan ticaret ateşkesi ve Hindistan-Pakistan arasındaki ateşkese benzer jeopolitik risklerin azalması küresel piyasalarda sakinleşmeye yol açtı. Bu gelişmelerin ardından altın fiyatları haftaya hızlı bir düşüşle başladı. Yaşanan sert gerileme kısa sürdü ve altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. A Haber canlı yayınına konuk olan Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Peki yeni rekorlar gelir mi? Çeyrek, gram, yarım altın fiyatları yükselecek mi? İşte merak edilen açıklamalar!
Giriş Tarihi: 14.05.2025 08:01
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 08:01