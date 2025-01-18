Yaş alıyor ama yaşlanmıyor! Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan Saban sırrını açıkladı!

Zor bir süreç yaşıyor... Evet, ama her karanlığın bir aydınlığı vardır. Biz de bunu göstermek istiyoruz. Umut her zaman vardır; pes etmemek gerekir. Doğrularımızın, prensiplerimizin ve ahlakımızın peşinde koşmaktan hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz.

Handan eşinin ihanetine uğruyor. 'Handan'ın yaşadığını yaşayan birine nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Ben tavsiye istemeyen kimseye tavsiyede bulunmam. Yardıma ihtiyacı varsa ve talepte bulunuyorsa tabii ki yardım ederim. Bu konu bence hassas bir konu. Kendi yolunu, kendi doğrusunu bulmaya çalışmasında ona yardımcı olmak daha önemli diye düşünüyorum.

Siz Handan'ın verdiği tepkiyi tasvip ediyor musunuz? Ben canlandırdığım karakterleri haklı bulurum. Burada da 'Handan' kendi yaşadıkları çerçevesinde oldukça güçlü bir savaş veriyor ve bu savaşı verirken haklı tarafı çok fazla. Burada aslında haksızlığa uğramış bir insanı görüyoruz. Ve bu insan değişime ve dönüşüme girecek. Tabii ki doğru ilerliyor bence karakter.

Hiçbir kadının istemeyeceği bir duruma düştü 'Handan'. Handan'ın ihaneti öğrendiği sahneye nasıl hazırlandınız? Aslında canlandırdığımız hikâyeler ve kadınlar çok 'ekstrem' olmuyor. Alışılmadık bir durum değil. Her an her saniye dünyada ve Türkiye'de birbirlerini aldatan insanlar var. Birbirlerine yalan söyleyen ve çıkar ilişkileri içinde bulunan insanlar var. Burada da kocasının ihanetini öğrenen bir kadın var. Çok yıpratıcı bir süreç. Sadece ihanet olmasının dışında, kocasının ölüyor olması ayrı bir travma, aynı zamanda çocuklarının babası olması tabii ki hikâyeye ekstra bir katman veriyor.