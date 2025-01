Yaş alıyor ama yaşlanmıyor! Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan Saban sırrını açıkladı!

Evet, ama her karanlığın bir aydınlığı vardır. Biz de bunu göstermek istiyoruz. Umut her zaman vardır; pes etmemek gerekir. Doğrularımızın, prensiplerimizin ve ahlakımızın peşinde koşmaktan hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz.

Hiçbir kadının istemeyeceği bir duruma düştü 'Handan'. Handan'ın ihaneti öğrendiği sahneye nasıl hazırlandınız?

Aslında canlandırdığımız hikâyeler ve kadınlar çok 'ekstrem' olmuyor. Alışılmadık bir durum değil. Her an her saniye dünyada ve Türkiye'de birbirlerini aldatan insanlar var. Birbirlerine yalan söyleyen ve çıkar ilişkileri içinde bulunan insanlar var. Burada da kocasının ihanetini öğrenen bir kadın var. Çok yıpratıcı bir süreç. Sadece ihanet olmasının dışında, kocasının ölüyor olması ayrı bir travma, aynı zamanda çocuklarının babası olması tabii ki hikâyeye ekstra bir katman veriyor.