Pirinç yerine onu onu yiyormuş! Nesrin Cavadzade’nin 34 beden olma formülü!

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sağlıklı yaşam rutinini açıkladı: "Günde 2.5 litre su, glutensiz beslenme ve düzenli yoga!" İşte, Cavadzade'nin hem fiziksel hem de zihinsel dengeyi yakalamak için uyguladığı 5 altın kural… Geçtiğimiz yıl, ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, katıldığı bir haber programında sağlıklı beslenme ve spor alışkanlıklarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cavadzade, spora ve sağlıklı beslenmeye verdiği önemin altını çizerek, "Spor yaparken her gün yüksek protein alımı önemli, bununla birlikte karbonhidratımı minimumda tutuyorum" dedi. İşte ünlü oyuncunun beslenme listesi..

Cavadzade, oyunculuk kariyerine ara verdiği bir dönemde sağlıklı yaşamın her yönüne odaklandığını ve spora her gün devam ettiğini ifade etti. "Yüksek proteinle besleniyorum, ama karbonhidratları sınırlıyorum" diyen Cavadzade, spordan sonra vücut gelişimini destekleyen protein alımını asla ihmal etmediğini belirtti. Oyuncu, aynı zamanda sağlıklı tatlı alternatiflerine olan ilgisini de dile getirerek, kolajen içeren dondurma tarifini de programda izleyicilerle paylaştı.

💪 GENEL BESLENME ALIŞKANLIKLARI ✅ Dengeli ve Disiplinli Beslenme 🥗 Renkli ve çeşitli beslenmeye özen gösteriyor.

🥩 Yüksek protein tüketiyor.

🍚 Karbonhidratı minimum düzeyde alıyor.

🏋️‍♀️ spor öncesi ve sonrası beslenme 🔥 Spor Öncesi 🦴 Kemik suyu içiyor (bağırsak sağlığı ve kas gelişimi için).

☕ Aç karna kahve içiyor (eleştirilse de alışkanlık haline getirmiş). ⚡ Spor Sonrası ⏳ İlk 30-40 dakika içinde yüksek protein tüketiyor.

🍳 6 yumurtaya kadar yiyebiliyor (yüksek protein alımı için).

🌾 Karabuğday patlağı, baldo pirinç yerine siyah pirinç, basmati pirinci ve kinoayı tercih ediyor.