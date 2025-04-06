SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Şarkıcı Özcan Deniz'in Sarıyer Belediyesi'ne çektiği ihtar ortaya çıktı: Mağdur edildim

Şarkıcı Özcan Deniz'in Sarıyer'deki 3 villasına izinsiz inşaat soruşturması hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Özcan Deniz'in Sarıyer Belediyesi'ne çekilen ihtarda intifa hakkı olduğunu, inşaat sahibi Deniz Filmcilik tarafından mağdur edildiğini ve bu mağduriyet içinde Hukuk Mahkemesi'ne dava açtıklarına yer verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 08:50 Güncelleme Tarihi :06 Nisan 2025 , 08:50
Şarkıcı Özcan Deniz’in Sarıyer Belediyesi’ne çektiği ihtar ortaya çıktı: Mağdur edildim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki sit alanında bulunan üç villaya izinsiz eklemeler yapıldığı gerekçesiyle sanatçı Özcan Deniz hakkında 'İmar kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçlarından soruşturma başlatmıştı.


Şarkıcı Özcan Deniz’in Sarıyer Belediyesi’ne çektiği ihtar ortaya çıktı: Mağdur edildim

VİLLALAR İÇİN SAVCILIĞA İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında ifade veren Deniz, Bu, inşaat sahibinin kendisi olmadığını, yapı ruhsatına aykırı inşa edildiğini Sarıyer Belediyesi'nin yapı tatil tutanağı ve encümen kararıyla haberdar olduğunun altını çizerek, "Sarıyer Belediyesi'ne başvurduk ama bize dönmedi. Ruhsata uygun hale getirilmesi için fiziki olarak bir işlem yapmadım. Belediye'ye başvuru yapmamıza rağmen bizim başvurumuzun ardından bize herhangi bir şekilde olumlu ya da olumsuz dönüş yapmayan belediye tarafından mağdur edilmiş durumdayız" demişti.

Şarkıcı Özcan Deniz’in Sarıyer Belediyesi’ne çektiği ihtar ortaya çıktı: Mağdur edildim

SARIYER BELEDİYESİ VE ŞİRKETE ÇEKİLEN İHTAR

Özcan Deniz, inşaatı yapan ağabeyinin Ercan Deniz'in sahibi olduğu Deniz Filmcilik şirketine ve Sarıyer Belediyesi'ne ihbar çektiğini söylemişti. O belgelerin detaylarına ulaşıldı.

Şarkıcı Özcan Deniz’in Sarıyer Belediyesi’ne çektiği ihtar ortaya çıktı: Mağdur edildim

Filmcilik şirketine çekilen ihtarda, inşaat sürecine ait ruhsatlandırmanın usule ve hukuka uygun olmadığını ve Belediye tarafından mühürlendiği anlatıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Deniz, ihtarın devamında yapının ruhsata uygun hale getirilmesi için gereğinin yapılmasını istediği aksi halde tüm hukuka aykırı işlemlerin sonucunda doğacak zararların kendilerine ait olduğu ihtarda yer aldı.

Şarkıcı Özcan Deniz’in Sarıyer Belediyesi’ne çektiği ihtar ortaya çıktı: Mağdur edildim

RUHSATLANDIRILMASINI İSTEDİ

Özcan Deniz'in Sarıyer Belediyesi'ne çekilen ihtarda ise intifa hakkı olduğunu, inşaat sahibi Deniz Filmcilik tarafından mağdur edildiğini ve bu mağduriyet içinde Hukuk Mahkemesi'ne dava açtıklarına yer verdi.

Şarkıcı Özcan Deniz’in Sarıyer Belediyesi’ne çektiği ihtar ortaya çıktı: Mağdur edildim

Mülkiyet hakkı olmadığı için imar durum belgesi, mimari proje ve benzeri belgelere ulaşamadıklarını belirten Deniz, söz konusu aykırılıkların giderilmesi adına proje bazında ya da yeniden ruhsat için gerekli izinleri verilmesini istedi.

Şarkıcı Özcan Deniz’in Sarıyer Belediyesi’ne çektiği ihtar ortaya çıktı: Mağdur edildim