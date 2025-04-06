Şarkıcı Özcan Deniz’in Sarıyer Belediyesi’ne çektiği ihtar ortaya çıktı: Mağdur edildim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki sit alanında bulunan üç villaya izinsiz eklemeler yapıldığı gerekçesiyle sanatçı Özcan Deniz hakkında 'İmar kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçlarından soruşturma başlatmıştı.



VİLLALAR İÇİN SAVCILIĞA İFADE VERDİ Soruşturma kapsamında ifade veren Deniz, Bu, inşaat sahibinin kendisi olmadığını, yapı ruhsatına aykırı inşa edildiğini Sarıyer Belediyesi'nin yapı tatil tutanağı ve encümen kararıyla haberdar olduğunun altını çizerek, "Sarıyer Belediyesi'ne başvurduk ama bize dönmedi. Ruhsata uygun hale getirilmesi için fiziki olarak bir işlem yapmadım. Belediye'ye başvuru yapmamıza rağmen bizim başvurumuzun ardından bize herhangi bir şekilde olumlu ya da olumsuz dönüş yapmayan belediye tarafından mağdur edilmiş durumdayız" demişti.

SARIYER BELEDİYESİ VE ŞİRKETE ÇEKİLEN İHTAR Özcan Deniz, inşaatı yapan ağabeyinin Ercan Deniz'in sahibi olduğu Deniz Filmcilik şirketine ve Sarıyer Belediyesi'ne ihbar çektiğini söylemişti. O belgelerin detaylarına ulaşıldı.



Filmcilik şirketine çekilen ihtarda, inşaat sürecine ait ruhsatlandırmanın usule ve hukuka uygun olmadığını ve Belediye tarafından mühürlendiği anlatıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Deniz, ihtarın devamında yapının ruhsata uygun hale getirilmesi için gereğinin yapılmasını istediği aksi halde tüm hukuka aykırı işlemlerin sonucunda doğacak zararların kendilerine ait olduğu ihtarda yer aldı.