Volkan Konak’a neden ‘Kuzeyin Oğlu’ deniyor? Hikayesi ortaya çıktı! Meğer Orhan Gencebay ile...

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldığı sırada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Konak'ın vefat haberi, hayranlarını derin bir üzüntüye boğarken, sanatçının "Kuzeyin Oğlu" lakabının kökeni de yeniden gündeme geldi.
Karadeniz müziğinin güçlü sesi Volkan Konak'ın "Kuzeyin Oğlu" unvanını nasıl aldığı merak ediliyor.
Meğer bu lakabın arkasında usta sanatçı Orhan Gencebay varmış!
20217 yılında Hürriyet'e verdiği röportajda, müziğe adım attığı ilk yıllarda Orhan Gencebay'dan büyük destek gördüğünü belirten Konak, konservatuvar eğitimi düşünürken Gencebay'ın ona farklı bir yol gösterdiğini anlatıyor.
"Hoca bana 'Bestelerini değerlendir' dedi.
O tavsiye sayesinde müziğe yöneldim ve 'Kuzeyin Oğlu' olarak anılmaya başladım" diyen sanatçı, bu unvanın isim babasının da Gencebay olduğunu söylüyor.
Karadeniz müziğinde açtığı yolla birçok sanatçıya ilham kaynağı olan Volkan Konak, kendi tarzını oluşturduğunu paylaşıyor.
"O günlerde tarzımızla müthiş bir çığır açmıştık."
"Peşimizden çok güzel örnekler geldi."
"Volkan Konak müziği" yapmaktan gurur duyuyorum. Karadeniz rengini taşımaktan da bahtiyarım." diyor.