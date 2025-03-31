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Volkan Konak’a neden ‘Kuzeyin Oğlu’ deniyor? Hikayesi ortaya çıktı! Meğer Orhan Gencebay ile...

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sevilen sanatçı Volkan Konak'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Ünlü ismin vefat haberi sevenlerini derin bir yasa boğarken, onun hakkında en çok merak edilen konulardan biri de "Kuzeyin Oğlu" lakabının nereden geldiği oldu. Peki Volkan Konak'a neden 'Kuzeyin Oğlu' deniyor?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 14:20 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 15:20
Volkan Konak’a neden ‘Kuzeyin Oğlu’ deniyor? Hikayesi ortaya çıktı! Meğer Orhan Gencebay ile...

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldığı sırada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Konak'ın vefat haberi, hayranlarını derin bir üzüntüye boğarken, sanatçının "Kuzeyin Oğlu" lakabının kökeni de yeniden gündeme geldi.

Volkan Konak’a neden ‘Kuzeyin Oğlu’ deniyor? Hikayesi ortaya çıktı! Meğer Orhan Gencebay ile...

Karadeniz müziğinin güçlü sesi Volkan Konak'ın "Kuzeyin Oğlu" unvanını nasıl aldığı merak ediliyor.

Volkan Konak’a neden ‘Kuzeyin Oğlu’ deniyor? Hikayesi ortaya çıktı! Meğer Orhan Gencebay ile...

Meğer bu lakabın arkasında usta sanatçı Orhan Gencebay varmış!

Volkan Konak’a neden ‘Kuzeyin Oğlu’ deniyor? Hikayesi ortaya çıktı! Meğer Orhan Gencebay ile...

20217 yılında Hürriyet'e verdiği röportajda, müziğe adım attığı ilk yıllarda Orhan Gencebay'dan büyük destek gördüğünü belirten Konak, konservatuvar eğitimi düşünürken Gencebay'ın ona farklı bir yol gösterdiğini anlatıyor.

Volkan Konak’a neden ‘Kuzeyin Oğlu’ deniyor? Hikayesi ortaya çıktı! Meğer Orhan Gencebay ile...

"Hoca bana 'Bestelerini değerlendir' dedi.

Volkan Konak’a neden ‘Kuzeyin Oğlu’ deniyor? Hikayesi ortaya çıktı! Meğer Orhan Gencebay ile...

O tavsiye sayesinde müziğe yöneldim ve 'Kuzeyin Oğlu' olarak anılmaya başladım" diyen sanatçı, bu unvanın isim babasının da Gencebay olduğunu söylüyor.

Volkan Konak’a neden ‘Kuzeyin Oğlu’ deniyor? Hikayesi ortaya çıktı! Meğer Orhan Gencebay ile...

Karadeniz müziğinde açtığı yolla birçok sanatçıya ilham kaynağı olan Volkan Konak, kendi tarzını oluşturduğunu paylaşıyor.

Volkan Konak’a neden ‘Kuzeyin Oğlu’ deniyor? Hikayesi ortaya çıktı! Meğer Orhan Gencebay ile...

"O günlerde tarzımızla müthiş bir çığır açmıştık."

Volkan Konak’a neden ‘Kuzeyin Oğlu’ deniyor? Hikayesi ortaya çıktı! Meğer Orhan Gencebay ile...

"Peşimizden çok güzel örnekler geldi."

Volkan Konak’a neden ‘Kuzeyin Oğlu’ deniyor? Hikayesi ortaya çıktı! Meğer Orhan Gencebay ile...

"Volkan Konak müziği" yapmaktan gurur duyuyorum. Karadeniz rengini taşımaktan da bahtiyarım." diyor.

Volkan Konak’a neden ‘Kuzeyin Oğlu’ deniyor? Hikayesi ortaya çıktı! Meğer Orhan Gencebay ile...

"Beni 'Kuzeyin Oğlu' olarak anmaları çok hoşuma gidiyor, bu isim metabolizmama bile uydu."

Volkan Konak’a neden ‘Kuzeyin Oğlu’ deniyor? Hikayesi ortaya çıktı! Meğer Orhan Gencebay ile...

Ünlü sanatçı, "Karavanımın önünde bile 'Kuzeyin Oğlu' yazıyor" diyerek lakabına dair hislerini geçmiş röportajında da dile getirmişti.

Volkan Konak’a neden ‘Kuzeyin Oğlu’ deniyor? Hikayesi ortaya çıktı! Meğer Orhan Gencebay ile...

Fotoğraf: Sosyal medya, Takvim Foto Arşiv, Instagram