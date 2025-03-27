Şafak Sezer’e refakatçi olarak hastaneye giden Berdan Mardini ameliyata alındı!

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Berdan Mardini, son dönemlerde açıklamalarıyla çok konuşuldu.

Geçen günlerde bir magazin programına konuk olan Mardini, vasiyeti ile ilgili yaptığı açıklamayla uzun süre gündemde kaldı.

Mardini, şunları söyledi: "Herkesin gideceği yer belli. Ben de öleceğimi biliyorum. Hatta bazen düşünüyorum da paylaştıklarım da paylaşmadıklarım da var. Vasiyetim var. Yazdım kasada duruyor.

Madde olarak kime ne verilecek, kime ne kadar borcum var, kimden ne kadar alacağım var, neyin olmasını istiyorum. Kimsenin gelip gelmemesiyle ilgili bir sorunum yok. Normal bir yere gömseler de olur"