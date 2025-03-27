Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Berdan Mardini, son dönemlerde açıklamalarıyla çok konuşuldu.
Geçen günlerde bir magazin programına konuk olan Mardini, vasiyeti ile ilgili yaptığı açıklamayla uzun süre gündemde kaldı.
Mardini, şunları söyledi: "Herkesin gideceği yer belli. Ben de öleceğimi biliyorum. Hatta bazen düşünüyorum da paylaştıklarım da paylaşmadıklarım da var. Vasiyetim var. Yazdım kasada duruyor.
Madde olarak kime ne verilecek, kime ne kadar borcum var, kimden ne kadar alacağım var, neyin olmasını istiyorum. Kimsenin gelip gelmemesiyle ilgili bir sorunum yok. Normal bir yere gömseler de olur"
BOTOKS İTİRAFI
Estetikle ilgili de konuşan Mardini, sözlerini şöyle sürdürdü: "Botoks yapmıyorum demiyorum. Ben mesela 3-4 ayda bir botoks tazelerim alın kırışıklığı için ufaktan. Şimdi gül suyu kullanıyorum sürekli. Ben sadece sene 1 kere yapıyorum o da çok az bir şey"
REFAKATÇİ OLARAK GİTTİ AMELİYATA ALINDI
Ünlü şarkıcı, bu kez bambaşka bir olayla adından söz ettirdi. Oyuncu Şafak Sezer'e refakatçi olarak hastaneye giden Berdan Mardini ameliyata alındı.
Hürriyet'te yer alan habere göre; kalp damarına stent takılması için hastaneye giden Şafak Sezer'e eşlik eden Berdan Mardini, doktor önerisiyle kontrolden geçince aynı operasyonu yaptırması gerektiğini öğrendi.
TABURCU OLDULAR
İlk kimin ameliyata gireceği konusunda atışan ikili, hastanedekileri güldürdü. Aynı saatlerde operasyon geçiren iki ünlü isim, 1 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu oldu.
NE OLMUŞTU?
Çocuklarının annesi Fatoş Yelliler ile olaylı bir şekilde evliliklerini sonlandıran Berdan Mardini, boşandıktan sonra aradığı mutluluğu kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay'da bulmuştu.
Talay ile mutlu birlikteliklerine hız kesmeden devam eden Mardini, geçen aylarda "Evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtla gündem olmuştu.
Ünlü şarkıcı, şunları söylemişti: "Hiç olmayacak dediğimiz şeyleri yapabilirsiniz. 'Asla evlenemeyeceğim' demiyorum.
Vicdansız ve merhametsiz bir insanla imza atacağına, önemli olan vicdanlı ve merhametli biriyle birlikte olmak. Bir kağıt parçasının bir önemi yok. Evliliğe karşı değilim. İki insanın birini sevmesi zaten evliliktir"