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Alişan’dan eşi Buse Varol’a romantik kutlama! “Sevdiğim kadının doğduğu gün...”

Ünlü türkücü Alişan, sosyal medya hesabında iki çocuğunun annesi Buse Varol'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Alişan, 35 yaşına basan eşiyle fotoğraflarını Instagram hesabında romantik bir notla kutladı. İşte ünlü şarkıcının o paylaşımı...

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 10:21 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 10:21
Alişan’dan eşi Buse Varol’a romantik kutlama! Sevdiğim kadının doğduğu gün...

Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturdu ve ünlü çiftin bu evlilikten Eliz ile Burak adlarında iki evladı oldu.

Alişan’dan eşi Buse Varol’a romantik kutlama! Sevdiğim kadının doğduğu gün...

Sosyal medya paylaşımlarıyla mutlu evliliklerini sık sık gözler önüne seren ikili, magazin gündeminde sık sık yer aldı.

Alişan’dan eşi Buse Varol’a romantik kutlama! Sevdiğim kadının doğduğu gün...

Ünlü şarkıcı Alişan, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve eşi Buse Varol'un doğum gününü romantik bir notla kutladı.

Alişan’dan eşi Buse Varol’a romantik kutlama! Sevdiğim kadının doğduğu gün...

35 yaşına basan eşiyle fotoğraflarını Instagram hesabında yayınlayan ünlü türkücü, şu ifadeleri kullandı: "İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta diye söz verip evlendiğim sevdiğim kadının doğduğu gün...

Alişan’dan eşi Buse Varol’a romantik kutlama! Sevdiğim kadının doğduğu gün...

Ne isteyebillir ki bir insan hayatında? Aile kurmak, seni seven bir eş ve çocuklar, mutlu bir yuva...

Alişan’dan eşi Buse Varol’a romantik kutlama! Sevdiğim kadının doğduğu gün...

Bunların hepsini bana yaşattığı için önce Allah'a şükürler olsun sonra da sana teşekkür ederim karıcım...

Alişan’dan eşi Buse Varol’a romantik kutlama! Sevdiğim kadının doğduğu gün...

Sağlıkla, huzurla hep birlikte nice nice yaşlara aşkım, seni çok seviyorum...

Alişan’dan eşi Buse Varol’a romantik kutlama! Sevdiğim kadının doğduğu gün...

İyi ki doğdun"

Alişan’dan eşi Buse Varol’a romantik kutlama! Sevdiğim kadının doğduğu gün...

ALİŞAN VE BUSE VAROL

Alişan’dan eşi Buse Varol’a romantik kutlama! Sevdiğim kadının doğduğu gün...

ALİŞAN VE BUSE VAROL

Alişan’dan eşi Buse Varol’a romantik kutlama! Sevdiğim kadının doğduğu gün...

ALİŞAN VE BUSE VAROL