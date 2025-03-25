Alişan’dan eşi Buse Varol’a romantik kutlama! “Sevdiğim kadının doğduğu gün...”

Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturdu ve ünlü çiftin bu evlilikten Eliz ile Burak adlarında iki evladı oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla mutlu evliliklerini sık sık gözler önüne seren ikili, magazin gündeminde sık sık yer aldı.

Ünlü şarkıcı Alişan, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve eşi Buse Varol'un doğum gününü romantik bir notla kutladı.

35 yaşına basan eşiyle fotoğraflarını Instagram hesabında yayınlayan ünlü türkücü, şu ifadeleri kullandı: "İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta diye söz verip evlendiğim sevdiğim kadının doğduğu gün...