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Son hali görenleri şaşırttı! Defne Joy Foster’ın oğlu şimdi 15 yaşında!

Türkiye'nin sevgilisi "Sihirli Annem" dizisindeki Eda karakteriyle kalplere taht kuran Defne Joy Foster, 2011 yılında erken yaşta aramızdan ayrılmıştı. Geride bıraktığı oğlu Can Kılıç Solmaz ise zamanın hızla akıp gittiğini adeta hatırlatırcasına 15 yaşına geldi. Babası İlker Yasin Solmaz'ın son paylaştığı fotoğraflarda Can'ın büyümüş hali, hem hayranlarını hem de sosyal medya kullanıcılarını duygulandırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 22:36 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 11:27
Son hali görenleri şaşırttı! Defne Joy Foster’ın oğlu şimdi 15 yaşında!

Türk televizyonunun sevilen isimlerinden Defne Joy Foster, 2011 yılında trajik bir şekilde hayata veda etmişti. O dönem henüz 2 yaşında olan oğlu Can Kılıç Solmaz, babası ve üvey annesiyle büyüdü. Şimdi 15 yaşına gelen Can'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Son hali görenleri şaşırttı! Defne Joy Foster’ın oğlu şimdi 15 yaşında!

DEFNE JOY FOSTER'IN OĞLU CAN KILIÇ SOLMAZ 15 YAŞINDA!

Türk televizyon tarihine damga vuran Sihirli Annem dizisinde Eda karakterine hayat veren Defne Joy Foster, 2011 yılında henüz 35 yaşındayken ani bir astım krizine bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Son hali görenleri şaşırttı! Defne Joy Foster’ın oğlu şimdi 15 yaşında!

Sevenlerini yasa boğan bu acı kaybın ardından geride, henüz 2 yaşında olan oğlu Can Kılıç Solmaz kalmıştı. Şimdi ise Defne Joy Foster'ın oğlu 15 yaşına geldi ve son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Son hali görenleri şaşırttı! Defne Joy Foster’ın oğlu şimdi 15 yaşında!

BABASININ PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Defne Joy Foster'ın vefatından sonra oğlu Can, babası İlker Yasin Solmaz ve üvey annesi Beyza Dankal ile büyüdü. Geçtiğimiz günlerde İlker Yasin Solmaz, sosyal medya hesabından Can'ın güncel halini paylaştı.

Son hali görenleri şaşırttı! Defne Joy Foster’ın oğlu şimdi 15 yaşında!

Paylaşılan fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Can'ın annesine olan benzerliği takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Son hali görenleri şaşırttı! Defne Joy Foster’ın oğlu şimdi 15 yaşında!

Can'ı görenler, "Annesinin kopyası", "Genç bir delikanlı olmuş", "Çok mutlu olsun" gibi yorumlarla genç çocuğa destek verdi. Birçok kullanıcı ise Defne Joy Foster'ı bir kez daha anarak, onun ne kadar özel bir insan olduğunu vurguladı.

Son hali görenleri şaşırttı! Defne Joy Foster’ın oğlu şimdi 15 yaşında!

İşte o fotoğraf...

Son hali görenleri şaşırttı! Defne Joy Foster’ın oğlu şimdi 15 yaşında!

BABASI YENİ BİR HAYAT KURDU

Defne Joy Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz, eşinin vefatından bir süre sonra anaokulu müdürü Beyza Dankal ile evlenerek yeni bir hayat kurdu. Sosyal medyaya yansıyan paylaşımlar, aile içindeki sevgi dolu atmosferi gözler önüne serdi.

Fotoğraflar: Instagram, Takvim Fotoğraf Arşivi