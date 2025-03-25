Yasak aşk iddialarıyla konuşuluyorlardı! Mahassine Merabet’ten Cenk Torun’a kalpli kutlama!

24 yıl önce evlenen Cenk Torun ile Nevin Torun boşanma kararı aldı. Nevin Torun, eşi Cenk Torun'un kendisini rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldattığını öne sürdü.
Dizi oyuncularından Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik de yasak aşk iddialarını doğrular nitelikte açıklamalar yaptı.
İddiaların odağındaki Torun ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla yasak aşk söylentilerini net bir şekilde yalanladı.
Yasak aşk iddialarıyla uzun bir süre gündemde olan Cenk Torun, şimdi ise Mahassine Merabet'in kendisi için yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Mahassine Merabet, sosyal medya hesabında rol arkadaşı Cenk Torun'un 51'inci yaş gününü kutladı.
Mahassine Merabet'in Cenk Torun'un doğum gününü kutlaması, çift hakkındaki iddiaların ardından dikkat çekici bir hamle olarak yorumlandı.
Merabet, paylaşımına, "İyi ki doğdun partner" notunu düştü ve bu paylaşımda kalp emojisi kullanması bazı takipçiler tarafından manidar bulundu.
İşte o paylaşım...
ÇILGIN BEDİŞ UNUTMADI
Yonca Evcimi de yıllar önce Çılgın Bediş dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşının doğum gününü unutmadı.
1996-2001 yılları arasında Çılgın Bediş'te partner olan ikiliden Yonca Evcimik, eski rol arkadaşıyla paylaşımına "Mutlu yaşlar Oktay. İyi ki doğdun" notunu düştü.