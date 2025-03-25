Yasak aşk iddialarıyla konuşuluyorlardı! Mahassine Merabet’ten Cenk Torun’a kalpli kutlama!

24 yıl önce evlenen Cenk Torun ile Nevin Torun boşanma kararı aldı. Nevin Torun, eşi Cenk Torun'un kendisini rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldattığını öne sürdü.

Dizi oyuncularından Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik de yasak aşk iddialarını doğrular nitelikte açıklamalar yaptı. Cenk Torun ve Mahassine Merabet arasında neler oluyor?

İddiaların odağındaki Torun ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla yasak aşk söylentilerini net bir şekilde yalanladı.

Yasak aşk iddialarıyla uzun bir süre gündemde olan Cenk Torun, şimdi ise Mahassine Merabet'in kendisi için yaptığı paylaşımla gündeme geldi.