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Yasak aşk iddialarıyla konuşuluyorlardı! Mahassine Merabet’ten Cenk Torun’a kalpli kutlama!

24 yıllık eşi Nevin Torun ile boşanma aşamasında olan Cenk Torun, yasak aşk iddialarıyla uzun bir süre gündem oldu. Cenk Torun'un aynı dizide başrolü paylaştığı Mahassine Merabet ile eşini aldattığı öne sürüldü. Yasak aşk iddialarını net bir dille yalanlayan Torun, şimdi ise Mahassine Merabet'in paylaşımıyla gündeme geldi.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 11:40 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 11:48
Yasak aşk iddialarıyla konuşuluyorlardı! Mahassine Merabet’ten Cenk Torun’a kalpli kutlama!

24 yıl önce evlenen Cenk Torun ile Nevin Torun boşanma kararı aldı. Nevin Torun, eşi Cenk Torun'un kendisini rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldattığını öne sürdü.

Yasak aşk iddialarıyla konuşuluyorlardı! Mahassine Merabet’ten Cenk Torun’a kalpli kutlama!

Dizi oyuncularından Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik de yasak aşk iddialarını doğrular nitelikte açıklamalar yaptı.

Cenk Torun ve Mahassine Merabet arasında neler oluyor?

Yasak aşk iddialarıyla konuşuluyorlardı! Mahassine Merabet’ten Cenk Torun’a kalpli kutlama!

İddiaların odağındaki Torun ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla yasak aşk söylentilerini net bir şekilde yalanladı.

Yasak aşk iddialarıyla konuşuluyorlardı! Mahassine Merabet’ten Cenk Torun’a kalpli kutlama!

Yasak aşk iddialarıyla uzun bir süre gündemde olan Cenk Torun, şimdi ise Mahassine Merabet'in kendisi için yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Yasak aşk iddialarıyla konuşuluyorlardı! Mahassine Merabet’ten Cenk Torun’a kalpli kutlama!

Mahassine Merabet, sosyal medya hesabında rol arkadaşı Cenk Torun'un 51'inci yaş gününü kutladı.

Yasak aşk iddialarıyla konuşuluyorlardı! Mahassine Merabet’ten Cenk Torun’a kalpli kutlama!

Mahassine Merabet'in Cenk Torun'un doğum gününü kutlaması, çift hakkındaki iddiaların ardından dikkat çekici bir hamle olarak yorumlandı.

Yasak aşk iddialarıyla konuşuluyorlardı! Mahassine Merabet’ten Cenk Torun’a kalpli kutlama!

Merabet, paylaşımına, "İyi ki doğdun partner" notunu düştü ve bu paylaşımda kalp emojisi kullanması bazı takipçiler tarafından manidar bulundu.

Yasak aşk iddialarıyla konuşuluyorlardı! Mahassine Merabet’ten Cenk Torun’a kalpli kutlama!

İşte o paylaşım...

Yasak aşk iddialarıyla konuşuluyorlardı! Mahassine Merabet’ten Cenk Torun’a kalpli kutlama!

ÇILGIN BEDİŞ UNUTMADI

Yonca Evcimi de yıllar önce Çılgın Bediş dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşının doğum gününü unutmadı.

Yasak aşk iddialarıyla konuşuluyorlardı! Mahassine Merabet’ten Cenk Torun’a kalpli kutlama!

1996-2001 yılları arasında Çılgın Bediş'te partner olan ikiliden Yonca Evcimik, eski rol arkadaşıyla paylaşımına "Mutlu yaşlar Oktay. İyi ki doğdun" notunu düştü.