10 yıl hapsi isteniyor! Sevim Alan’a dolandırıcılıktan yeni dava!

İstanbul'da güzellik merkezi sektöründe tanınan bir isim olan Sevim Alan hakkında, "Resmî Belgede Sahtecilik" ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Araç Olarak Kullanarak Dolandırıcılık" suçlamalarıyla yeni bir dava açıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; olay 18 Nisan 2021 tarihinde meydana geldi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, müşteki Bihter Dündar'ın, Sevim Alan'ın sahibi olduğu güzellik merkezlerinden birinin bayiliğini yaptığını ancak anlaşmazlık sonucu bu iş birliğinin sona erdiğini belirttiği ifade edildi.

Dündar, aralarındaki mali ilişkilerin tamamen kapandığını ancak kendisine ait olmayan bir senetle icraya verildiğini öne sürdü. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporlarına dayanarak söz konusu 390.000 TL bedelli senetteki borçlu imzalarının taklit olduğu, senedin dolum yazılarının ise Sevim Alan'a ait olduğu kanaatine varıldı. Bu durumun, Alan'ın sahte belge düzenleyerek haksız kazanç elde etmeye çalıştığını gösterdiği savunuldu.

SAHTE SENET Sevim Alan, savcılık soruşturmasında suçlamaları reddetti. Kendisinin güzellik sektöründe 65 şubesi bulunduğunu belirterek, müşteki Bihter Dündar'ın iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü. Alan, muhasebecisinin bu tür işlemleri takip ettiğini ve senetle ilgili herhangi bir sahteciliğin söz konusu olmadığını savundu.