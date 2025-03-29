Sibel Can’ın “Prensesim” dediği kızı Melisa’dan yeni poz! İlk yorum Hakan Ural’dan!

Sibel Can ile Hakan Ural, 1988 yılında evlenmiş ve genç yaşta anne-baba olmuştu. 11 yıl evli kalan çiftin Engincan Ural ile Melisa Ural adlarında iki evladı dünyaya geldi.
1999'da yollarını ayıran ikilinin kızları Melisa Ural, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Son haliyle dikkat çeken Melisa'ya anne ve babasından peş peşe yorumlar geldi.
Hakan Ural kızının paylaşımına kalp emojisi ile karşılık verdi.
Sibel Can ise "Prensesim benim güzeller güzelim" yorumunda bulundu.
Son haliyle dikkat çeken Melisa'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Öte yandan Melisa'nın annesi Sibel Can'a olan benzerliği dikkat çekti.
İşte Melisa Ural'ın o paylaşımı...
Hakan Ural ile Sibel Can'ın diğer çocukları da merak konusu oldu.
İşte Hakan Ural ile Sibel Can'ın çocukları...
Hakan Ural ile Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural.
Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen küçük oğlu Emir Aksüt.
Hakan Ural'ın Ezgi Can Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Gisela Ural.
Melisa Ural, Engincan Ural, Emir Aksüt ve Gisela Ural
Gisela Ural, Sibel Can, Melisa Ural, Engincan Ural, Hakan Ural, Ezgi Can Ural ve Engincan Ural'ın eşi Merve Ural