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Sibel Can’ın “Prensesim” dediği kızı Melisa’dan yeni poz! İlk yorum Hakan Ural’dan!

11 yıl evli kalan Hakan Ural ile Sibel Can'ın Engincan Ural ile Melisa Ural adlarında iki evladı oldu. 1999'da yollarını ayıran ikilinin kızları Melisa Ural, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Son haliyle dikkat çeken Melisa'ya anne ve babasından peş peşe yorumlar geldi. Öte yandan Melisa'nın annesi Sibel Can'a olan benzerliği dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 16:55 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 16:55
Sibel Can’ın Prensesim dediği kızı Melisa’dan yeni poz! İlk yorum Hakan Ural’dan!

Sibel Can ile Hakan Ural, 1988 yılında evlenmiş ve genç yaşta anne-baba olmuştu. 11 yıl evli kalan çiftin Engincan Ural ile Melisa Ural adlarında iki evladı dünyaya geldi.

Sibel Can’ın Prensesim dediği kızı Melisa’dan yeni poz! İlk yorum Hakan Ural’dan!

1999'da yollarını ayıran ikilinin kızları Melisa Ural, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Sibel Can’ın Prensesim dediği kızı Melisa’dan yeni poz! İlk yorum Hakan Ural’dan!

Son haliyle dikkat çeken Melisa'ya anne ve babasından peş peşe yorumlar geldi.

Sibel Can’ın Prensesim dediği kızı Melisa’dan yeni poz! İlk yorum Hakan Ural’dan!

Hakan Ural kızının paylaşımına kalp emojisi ile karşılık verdi.

Sibel Can’ın Prensesim dediği kızı Melisa’dan yeni poz! İlk yorum Hakan Ural’dan!

Sibel Can ise "Prensesim benim güzeller güzelim" yorumunda bulundu.

Sibel Can’ın Prensesim dediği kızı Melisa’dan yeni poz! İlk yorum Hakan Ural’dan!

Son haliyle dikkat çeken Melisa'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Öte yandan Melisa'nın annesi Sibel Can'a olan benzerliği dikkat çekti.

Sibel Can’ın Prensesim dediği kızı Melisa’dan yeni poz! İlk yorum Hakan Ural’dan!

İşte Melisa Ural'ın o paylaşımı...

Sibel Can’ın Prensesim dediği kızı Melisa’dan yeni poz! İlk yorum Hakan Ural’dan!

Hakan Ural ile Sibel Can'ın diğer çocukları da merak konusu oldu.

Sibel Can’ın Prensesim dediği kızı Melisa’dan yeni poz! İlk yorum Hakan Ural’dan!

İşte Hakan Ural ile Sibel Can'ın çocukları...

Sibel Can’ın Prensesim dediği kızı Melisa’dan yeni poz! İlk yorum Hakan Ural’dan!

Hakan Ural ile Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural.

Sibel Can’ın Prensesim dediği kızı Melisa’dan yeni poz! İlk yorum Hakan Ural’dan!

Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen küçük oğlu Emir Aksüt.

Sibel Can’ın Prensesim dediği kızı Melisa’dan yeni poz! İlk yorum Hakan Ural’dan!

Hakan Ural'ın Ezgi Can Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Gisela Ural.

Sibel Can’ın Prensesim dediği kızı Melisa’dan yeni poz! İlk yorum Hakan Ural’dan!

Melisa Ural, Engincan Ural, Emir Aksüt ve Gisela Ural

Sibel Can’ın Prensesim dediği kızı Melisa’dan yeni poz! İlk yorum Hakan Ural’dan!

Gisela Ural, Sibel Can, Melisa Ural, Engincan Ural, Hakan Ural, Ezgi Can Ural ve Engincan Ural'ın eşi Merve Ural