Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! 35 yıllık eşi Selma Konak’ın haykırışı yürekleri dağladı

"CANIMIZI CİĞERİMİZİ KAYBETTİK"

Volkan Konak'ın kayınvalidesi ve kayın pederi de damatlarının ardından gözyaşı döktü. "Çok üzgünüz hiç beklemiyorduk. Türkiye bir değerini kaybetti biz de canımızı ciğerimizi kaybettik. Onu çok seviyorduk."