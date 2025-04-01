Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! 35 yıllık eşi Selma Konak’ın haykırışı yürekleri dağladı

Cerrahpaşa, Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim, Aleni Aleni gibi şarkılarla tanınan 'Kuzeyin Oğlu' lakaplı sanatçı Volkan Konak, KKTC'de verdiği konser sırasında rahatsızlanıp 58 yaşında vefat etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, acı haberi "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır" açıklamasıyla duyurdu.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Cenazesi Türkiye'ye getirilen Konak için bugün Levent Hayrettin Paşa Camiisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine aralarında Erol Evgin, Perihan Savaş, Kutsi, Melek Baykal, Ahmet Selçuk İlkan'ın da bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.
"BU BANA NASIL YAPTIN VOLKAN"
Volkan Konak'ın 35 yıllık eşi Selma Konak'ın haykırışı yürekleri dağladı. Selma Konak, "Bu bana nasıl yaptın Volkan" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
BABAYA ACI VEDA
Konak'ın kızı Şimal Konak, cenaze töreninde dayanamayarak fenalaştı. Baygınlık geçiren Şimal Konak daha sonra ambulansa götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldı.
Konak'ın küçük kızı Derin ise babasını son yolculuğuna uğurlarken hıçkırıklara boğuldu.
"CANIMIZI CİĞERİMİZİ KAYBETTİK"
Volkan Konak'ın kayınvalidesi ve kayın pederi de damatlarının ardından gözyaşı döktü. "Çok üzgünüz hiç beklemiyorduk. Türkiye bir değerini kaybetti biz de canımızı ciğerimizi kaybettik. Onu çok seviyorduk."
"ÇOK İYİ BİR ARKADAŞIMDI"
Cenaze törenine katılan Perihan Savaş "Çok üzgünüm. Çok iyi bir dostum, hemşerim. Çok iyi bir arkadaşımdı. Gerçekten çok üzgünüm" dedi. Ünlü oyuncu konuşurken gözyaşlarını tutamadı.
Sanatçı, öğle namazına müteakip Levent Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde defnedilecek.