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46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı ifşa oldu: Can Borcu'nun Emel'i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor!

ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu'nun unutulmaz karakteri Emel ile ekranlara fırtına gibi esen Mine Tugay, bu kez doğal güzelliğiyle konuşuluyor. 46 yaşına rağmen pürüzsüz cildi ve ışıltılı görünümüyle adeta yaşlanmayı reddeden ünlü oyuncunun yıllardır sadık kaldığı bakım rutini ortaya çıktı!

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 09:35 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 09:35
46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı ifşa oldu: Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor!

ATV'nin iddialı dizisi "Can Borcu"nda Emel karakterine hayat veren Mine Tugay, oyunculuğu kadar zamana meydan okuyan fiziğiyle de konuşuluyor. Tugay'ın evdeki üç basit malzemeyle hazırladığı doğal cilt maskesi sosyal medyada yeniden gündem oldu.

46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı ifşa oldu: Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor!

🌿 "Bal, Zerdeçal ve Limon Maskesi Vazgeçilmezim"

Mine Tugay 20215 yılında bir dergiye verdiği röportajda zayıflık ve güzellik sırrını takipçileriyle paylaşmıştı:

"Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var. Tavsiye ederim."

Bu üçlü, ciltteki matlığı gideriyor, parlaklık kazandırıyor ve doğal bir gençlik etkisi yaratıyor. Tugay ayrıca zihinsel denge için yoga yapmayı ihmal etmiyor.

46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı ifşa oldu: Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor!

🌞 "YAZ GÜNEŞİNE KARŞI SAVAŞIYORUM!"

Oyuncu, yaz aylarında yüksek faktörlü güneş kremi kullanmayı asla ihmal etmiyor. Kışın kuruyan cildini ise yoğun nemlendirici ürünlerle besliyor. Saç bakımında da nem bombası içeriklere yöneliyor.

46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı ifşa oldu: Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor!

🥗 BESLENMEDE ALTIN KURALLAR: SOMON, HAVUÇ VE YEŞİLLİK

Yaz sezonuna formda girmek isteyen Mine Tugay, beslenmesinde de disiplinli davranıyor:

  • Bol koyu yeşil yapraklı sebzeler

  • Havuç

  • Somon balığı

Anti-aging etkisiyle bilinen bu gıdalar, cilt sağlığını korumanın anahtarı.

46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı ifşa oldu: Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor!

⏳ ZAYIFLIK HİKÂYESİ: "17 YIL 47 KİLOYDUM, SONRA 55'E ULAŞTIM"

"30'lu yaşlarıma kadar kilo almak için uğraştım. Şimdi bu kiloyu korumaya çalışıyorum."

Gece geç saatlerde yemek, süt ürünleri ve balık yağı gibi yöntemlerle kilo alan Tugay, artık kilosunu korumak için sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sadık kalıyor.

46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı ifşa oldu: Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor!

🧃 3 GÜNDE VÜCUT ARINDIRAN SIVI DETOKSU

Tugay'ın haftalık rutininde mutlaka yer verdiği uygulamalardan biri de sıvı detoks:

"3-5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyorum. Hem fiziksel hem ruhsal olarak rahatlıyorum."

46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı ifşa oldu: Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor!

🍳 KAHVALTI RUTİNİNİ AÇIKLADI

Güne ılık limonlu suyla başlayan güzel oyuncunun sade ama besleyici kahvaltısı dikkat çekiyor:

  • 3 dilim tuzsuz etimek

  • 100 gr süzme peynir

  • Salatalık

  • Tuzsuz zeytin

  • 3 ceviz

46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı ifşa oldu: Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor!

🥣 ARA ÖĞÜN KÜRLERİ: YOĞURT, PUL BİBER VE LİMONLA ZAYIF KALIYOR

"Açlık hissettiğimde yoğurda limon, pul biber ve çörek otu karıştırırım. Çok işe yarıyor."

46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı ifşa oldu: Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor!

🚫 TEREYAĞ, TUZ, ŞEKER HAYATINDAN ÇIKTI

"En sevdiğim şeyler ama çıkarmak zorunda kaldım. Çalışma saatleri uzun olsa da bu dengesizliğe alışmamaya çalışıyorum."

46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı ifşa oldu: Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor!

🥗✨ MİNE TUGAY İLHAMLI ÖRNEK DİYET LİSTESİ

🌅 Sabah (Kahvaltıdan önce)

  • 🥤 1 bardak ılık limonlu su

🍳 Kahvaltı

  • 🍞 3 dilim tuzsuz etimek

  • 🧀 ~100 gr süzme peynir

  • 🥒 1 küçük salatalık

  • 🫒 5 adet tuzsuz zeytin

  • 🌰 3 adet ceviz

46 yaşına rağmen 36 beden olma sırrı ifşa oldu: Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay 3 malzeme ile 25 gösteriyor!

🥤 Ara Öğün

  • 🥣 Yoğurt kürü: 3-4 kaşık yoğurda

    • 🍋 Limon suyu

    • 🌶 Acı pul biber

    • ⚫ Çörek otu

🥗 Öğle

  • 🥬 Bol yeşillikli salata (roka, ıspanak, marul)

  • 🍗 Izgara tavuk ya da balık (özellikle somon)

Ara Öğün

  • 🍵 Bitki çayı

  • 🍎 1 adet meyve (elma veya armut)

🍽️ Akşam

  • 🥦 Buharda pişmiş sebzeler

  • 🐟 Izgara somon veya 1 haşlanmış yumurta

🚫 Tuz, şeker ve tereyağ yok

🧃 Haftada 3 gün sıvı detoks tercih ediliyor

Fotoğraflar: Instagram