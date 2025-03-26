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Tuvana Türkay'ın 100 gram bile almama formülü belli oldu: Yıllardır 56 kilo!

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, yalnızca başarılı oyunculuğuyla değil, sağlıklı yaşam tarzı ve pozitif enerjisiyle de adından söz ettiriyor. 2020 yılında bir dergiye verdiği röportajda fiziksel ve zihinsel dönüşümünün sırlarını paylaşan Türkay'ın hayatına yön veren alışkanlıklarını sizler için derledik.

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 10:25 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 10:25
Tuvana Türkay’ın 100 gram bile almama formülü belli oldu: Yıllardır 56 kilo!

Oyunculuğu, zarafeti ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Tuvana Türkay, 4 yıl önce verdiği özel röportajda hayata bakışını, formda kalmasının sırlarını ve bilinmeyen yönlerini tüm içtenliğiyle anlattı.

Tuvana Türkay’ın 100 gram bile almama formülü belli oldu: Yıllardır 56 kilo!

🏋️‍♀️ FORMDA KALMANIN ANAHTARI

Tuvana Türkay için sağlıklı yaşam bir hayat tarzı. Çocukluğundan bu yana düzenli olarak spor yapan güzel oyuncu, "Kendimi güçlü hissettikçe daha iyi düşünüyorum" diyor. Rejim yapmıyor ama sağlıklı beslenmeyi çok önemsiyor. Favorisi? 🍎 Bol bol meyve, özellikle elma!

"Spor karar mekanizmamı bile güçlendiriyor."

Tuvana Türkay’ın 100 gram bile almama formülü belli oldu: Yıllardır 56 kilo!

🌊 MACERA TUTKUNU: KÖPEK BALIKLARIYLA DALDI, 3 KITA GEZDİ!

Adrenalin ve keşif onun ruhunda var. Scuba diving konusunda iki yıldızı olan Tuvana, köpek balıklarıyla dalış yaptığını anlatıyor. 🌍

"Tek bir sırt çantasıyla 3 kıta gezdik. Yağmur ormanları, Machu Picchu, Güney Afrika… Hepsi bucket list'imdi!"

Tuvana Türkay’ın 100 gram bile almama formülü belli oldu: Yıllardır 56 kilo!

💄 CİLT BAKIMI & GÜZELLİK RUTİNLERİ

Güzelliğiyle büyüleyen Türkay'ın bakım rutini oldukça sade ama etkili:

  • Makyajı hemen çıkarıyor

  • Güneş koruyucu sürmeden dışarı çıkmıyor ☀️

  • Bol su içiyor

  • Çantasından parfüm eksik olmuyor

Tuvana Türkay’ın 100 gram bile almama formülü belli oldu: Yıllardır 56 kilo!

📌 56 KİLO, YILLARDIR DEĞİŞMİYOR!

Tuvana, 56 kiloda stabil kalmayı sağlıklı yaşam alışkanlıklarına borçlu. Abur cubur yese bile sporla denge sağlıyor.

"Kendimi kısıtlamıyorum, denge kuruyorum."

Tuvana Türkay’ın 100 gram bile almama formülü belli oldu: Yıllardır 56 kilo!

🥗 TUVANA TÜRKAY'DAN İLHAM ALAN FİT & DOĞAL DİYET LİSTESİ 🌿✨

🕗 Sabah (08:00 - 09:00)

🌞 1 bardak ılık limonlu su
🍎 1 adet elma (cilt için!)
🍳 2 haşlanmış yumurta veya zeytinli-yeşillikli hafif kahvaltı
🍞 1 dilim tam buğday ekmeği
☕ Bitki çayı veya şekersiz kahve

🕙 Ara Öğün (11:00)

🥜 5-6 çiğ badem veya fındık
🍓 Bir avuç meyve (çilek, yaban mersini gibi)

Tuvana Türkay’ın 100 gram bile almama formülü belli oldu: Yıllardır 56 kilo!

🕛 Öğle (13:00 - 14:00)

🥗 Büyük bir kase zeytinyağlı salata (avokado, roka, ceviz, nar taneleri)
🍗 Izgara tavuk veya somon
🍚 Az miktarda siyah pirinç ya da kinoa

🕓 Ara Öğün (16:00)

🍌 1 küçük muz veya
🥛 1 bardak kefir/yulaf sütlü smoothie

🌙 Akşam (19:00 - 20:00)

🥦 Haşlanmış sebzeler (brokoli, kabak, havuç)
🍳 Zeytinyağlı menemen veya sebzeli omlet
🥣 Mercimek ya da sebze çorbası

🌜 Gece (İsteğe bağlı, 21:30 sonrası)

🌰 1 adet hurma + 2 ceviz
🍵 Papatya veya melisa çayı (rahat uyku için)

📝 Notlar (Tuvana tarzı):

  • Günde bol su iç 🫗

  • Elmayı unutma 🍏

  • Güneş koruyucu sür ☀️

  • Uykunu ihmal etme 😴

  • Sporu asla bırakma 🏋️‍♀️

Fotoğraflar: Instagram