Oyunculuğu, zarafeti ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Tuvana Türkay, 4 yıl önce verdiği özel röportajda hayata bakışını, formda kalmasının sırlarını ve bilinmeyen yönlerini tüm içtenliğiyle anlattı.

🏋️‍♀️ FORMDA KALMANIN ANAHTARI Tuvana Türkay için sağlıklı yaşam bir hayat tarzı. Çocukluğundan bu yana düzenli olarak spor yapan güzel oyuncu, "Kendimi güçlü hissettikçe daha iyi düşünüyorum" diyor. Rejim yapmıyor ama sağlıklı beslenmeyi çok önemsiyor. Favorisi? 🍎 Bol bol meyve, özellikle elma! "Spor karar mekanizmamı bile güçlendiriyor."

🌊 MACERA TUTKUNU: KÖPEK BALIKLARIYLA DALDI, 3 KITA GEZDİ! Adrenalin ve keşif onun ruhunda var. Scuba diving konusunda iki yıldızı olan Tuvana, köpek balıklarıyla dalış yaptığını anlatıyor. 🌍 "Tek bir sırt çantasıyla 3 kıta gezdik. Yağmur ormanları, Machu Picchu, Güney Afrika… Hepsi bucket list'imdi!"

💄 CİLT BAKIMI & GÜZELLİK RUTİNLERİ Güzelliğiyle büyüleyen Türkay'ın bakım rutini oldukça sade ama etkili: Makyajı hemen çıkarıyor

Güneş koruyucu sürmeden dışarı çıkmıyor ☀️

Bol su içiyor

Çantasından parfüm eksik olmuyor