ŞOK 29 Ekim 2024 aktüel kataloğunda indirim üstüne indirim: Sırma ayçiçek yağı 5L, peynir, kağıt havlu...

ŞOK Market'in 22-29 Ekim aktüel ürün kataloğu yayımlandı. Bu hafta market raflarında spor ürünlerinden beyaz eşya ev aletlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuluyor. New Balance ayakkabı modelleri, masaj tabancası, pilates setleri ve tava-tencere çeşitleri, müşterilerin ilgisini çeken ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca, çamaşır kurutma makinesi ve koşu bandı da bu hafta öne çıkan diğer fırsatlar arasında. Her bütçeye hitap eden ürünlerle dolu katalog, Çarşamba günü itibarıyla satışa sunulacak.