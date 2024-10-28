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ŞOK 29 Ekim 2024 aktüel kataloğunda indirim üstüne indirim: Sırma ayçiçek yağı 5L, peynir, kağıt havlu...

ŞOK Market, 23-29 Ekim tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürün kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. Katalogda temizlik ve gıda ürünlerinin yanı sıra beyaz eşyalar ve spor ekipmanları dikkat çekiyor. Özellikle New Balance ayakkabı modelleri ve koşu bandı gibi spor ürünleri büyük ilgi görüyor. Çamaşır kurutma makinesi, masaj tabancası ve pilates setleri de uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 09:39 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 09:41
ŞOK 29 Ekim 2024 aktüel kataloğunda indirim üstüne indirim: Sırma ayçiçek yağı 5L, peynir, kağıt havlu...

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ŞOK Market'in 22-29 Ekim aktüel ürün kataloğu yayımlandı. Bu hafta market raflarında spor ürünlerinden beyaz eşya ev aletlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuluyor. New Balance ayakkabı modelleri, masaj tabancası, pilates setleri ve tava-tencere çeşitleri, müşterilerin ilgisini çeken ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca, çamaşır kurutma makinesi ve koşu bandı da bu hafta öne çıkan diğer fırsatlar arasında. Her bütçeye hitap eden ürünlerle dolu katalog, Çarşamba günü itibarıyla satışa sunulacak.

Fotoğraflar: ŞOKFotoğraflar: ŞOK

GIDA ÜRÜNLERİ

Sırma Ayçiçek Yağı 5L – 265 TL

Kuşadası Tulum Peyniri 250 g – 85 TL

Ekici Tel Peynir 200 g – 49 TL

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Altınkılıç Kefirli Çilekli Kefir 1L – 49 TL

Maret Dondurulmuş Soslu Dana Döner 300 g – 125 TL

Lay's ve Doritos Cips Çeşitleri – 40 TL'ye kadar

Nestle Nesquik Tahıl Gevreği (2x700 g) – 119 TL

KİŞİSEL BAKIM VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Uni Baby Islak Havlu 4x52 – 58 TL
Solo 3 Katlı Kağıt Havlu 101'li – 29 TL

Maxx Deluxe Saç Boyası Çeşitleri – 49 TL
Hair Shine Şampuan 750 ml – 49 TL
Arko Men Tıraş Bıçağı – 35 TL

ELEKTRONİK VE BEYAZ EŞYA ÜRÜNLERİ

Hoover B Programlı Wi-Fi Bulaşık Makinesi – 14.499 TL
Hoover 10 KG Kurutma Makinesi – 14.499 TL

Hoover Çamaşır Makinesi 10 KG – 14.199 TL
Demirdöküm Dijital Termosifon 65 Litre – 8.999 TL

23- 29 EKİM KATALOĞU23- 29 EKİM KATALOĞU

MANAV VE ET ÜRÜNLERİ (TAZENİN YILDIZLARI)

Mandalina – 29,50 TL/kg (%15 indirim)
Yerli Muz – 49,50 TL/kg (%15 indirim)
Soğan – 9,75 TL/kg (%22 indirim)

23-29 EKİM23-29 EKİM

Beşler Dana Izgara Köfte 400 g – 149 TL (%12 indirim)
Poşetli Bütün Piliç – 79 TL/kg (%15 indirim)

23-29 EKİM23-29 EKİM

MUTFAK GEREÇLERİ

Essenso Tava ve Sahan Seti – 529 TL
Nehir Kek Kalıpları – 329 TL
Cam Baharatlık ve Kavanoz Setleri – 17-49 TL
Borosilikat Kahvaltılık Seti (3'lü) – 99 TL
Opal Tabak Çeşitleri – 49 TL

23-29 EKİM23-29 EKİM

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