A101 31 Ekim 2024 Kataloğu: Tereyağı ve kaymak %10, şampuanlar %30, bebek bezler %25 indirimli satılıyor

Her hafta Perşembe günleri aktüel ürünlerin satışa sunulduğu A101 mağazalarında, 31 Ekim 2024 kataloğu Ekim ayının son fırsatlarıyla müşterileri bekliyor. Stoklarla sınırlı olan bu ürünlere ulaşmak için erkenden mağazalara uğramak öneriliyor.