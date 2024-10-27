A101 31 Ekim 2024 Kataloğu: Tereyağı ve kaymak %10, şampuanlar %30, bebek bezler %25 indirimli satılıyor
A101 market zincirinin yeni aktüel ürünler kataloğu 31 Ekim 2024 itibarıyla yayınlandı. Balık tavası, fincan takımı, yağlık, mikrodalga fırın gibi birçok ürün, Perşembe günü itibarıyla mağazalarda satışa sunulacak. Geniş ürün yelpazesiyle her ihtiyaca yönelik çözümler sunan A101, Ekim ayının son kataloğu ile müşterilerinin beğenisini kazanmayı hedefliyor.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 16:52Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 16:52
Her hafta Perşembe günleri aktüel ürünlerin satışa sunulduğu A101 mağazalarında, 31 Ekim 2024 kataloğu Ekim ayının son fırsatlarıyla müşterileri bekliyor. Stoklarla sınırlı olan bu ürünlere ulaşmak için erkenden mağazalara uğramak öneriliyor.