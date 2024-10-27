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A101 31 Ekim 2024 Kataloğu: Tereyağı ve kaymak %10, şampuanlar %30, bebek bezler %25 indirimli satılıyor

A101 market zincirinin yeni aktüel ürünler kataloğu 31 Ekim 2024 itibarıyla yayınlandı. Balık tavası, fincan takımı, yağlık, mikrodalga fırın gibi birçok ürün, Perşembe günü itibarıyla mağazalarda satışa sunulacak. Geniş ürün yelpazesiyle her ihtiyaca yönelik çözümler sunan A101, Ekim ayının son kataloğu ile müşterilerinin beğenisini kazanmayı hedefliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 16:52 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 16:52
A101 31 Ekim 2024 Kataloğu: Tereyağı ve kaymak %10, şampuanlar %30, bebek bezler %25 indirimli satılıyor

Her hafta Perşembe günleri aktüel ürünlerin satışa sunulduğu A101 mağazalarında, 31 Ekim 2024 kataloğu Ekim ayının son fırsatlarıyla müşterileri bekliyor. Stoklarla sınırlı olan bu ürünlere ulaşmak için erkenden mağazalara uğramak öneriliyor.

A101 31 Ekim 2024 Kataloğu: Tereyağı ve kaymak %10, şampuanlar %30, bebek bezler %25 indirimli satılıyor

Şekerleme ve Atıştırmalıklar (31 Ekim İndirimi)

  • Ülker Albeni XXL Karamelli Çikolata – 70 TL
  • Nestle Damak Nostalji Çikolata Çeşitleri – 49 TL
  • M&M's Fıstıklı Çikolatalar – 25 TL
A101 31 Ekim 2024 Kataloğu: Tereyağı ve kaymak %10, şampuanlar %30, bebek bezler %25 indirimli satılıyor
  • Skittles Meyve Aromalı Draje – 21 TL
  • Bang Patlamış Mısır Çeşitleri – 8 TL
  • t.
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