Desteğe devam

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Önümüzdeki dönemde ülkemiz tarımını, üreticilerimizi çok daha güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Bankanın 2020 stratejisinin, 'Tarımdan enerjiye Türkiye için daha fazlası' olduğunu söyleyen Aydın, "Sektördeki her 3 TL'lik kredi artışının yaklaşık 1 TL'si Ziraat Bankası tarafından sağlandı" diye konuştu.
- Ekonomi
- 18.01.2020
- Gazete
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