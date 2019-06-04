Milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisine müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Hazine ve Maliyet Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı ekonomik program içerisinde yer alan "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' sigorta sektöründen kabul gördü. Çalışanlara emeklilik döneminde ek gelir oluşturmayı hedefleyen program üzerinde çalışmalar sürerken, sigorta şirketleri önümüzdeki dönemde uygulamaya konması beklenen 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' ile ilgili üzerine düşen görevi yapmaya hazır. Emeklilik Sistemi sayesinde çalışanların emeklilik dönemlerinde ciddi ve düzenli ilave gelire kavuşabileceklerine dikkat çekti. Fon sisteminde bireysel hesap olacak, çalışanlar birikimlerini hesapta anlık takip edebilecek. Peki emekliye ikinci çifte maaş nasıl alınır başvuru ve alma şartları nedir? SGK SSK ve Bağkur emeklisi çift maaş nasıl alır?