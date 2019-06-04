Yasalar milyonlarca memur ve emekliyi enflasyona karşı koruyor. Bir başka deyişle, 12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memur enflasyondaki artışa paralel zam alıyor. Memur ile emekli maaşlarına ocak-temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Emekli ve memurlara her sene iki defa zam yapılıyor. Bu zamlardan birincisi ocak ayında, ikincisi ise temmuz ayında gerçekleştiriliyor. Zam oranı da enflasyon rakamlarına göre belli oluyor. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 6.7 olabileceğini gösterdi. Bu tahmine göre, en düşük aylık bin 200 lirayı aşacak. Peki memur ve emekli Temmuz ayı zammı son dakika ne kadar? Memur SSK, Bağ-kur enflasyon farkı zam oranı açıklandı mı?