Emekliye %4.99 memura %5.99 zam | Temmuz zammı emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak?
Emekli maaşına ve memur maaşına yapılacak Temmuz zammına 1 adım kaldı. 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.99 çıktı. Memur ve memur emeklilerine de yüzde 0.99 enflasyon farkı oluştu, zam yüzde 5.99'a ulaştı. Peki emekli ve memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-kur, memur emeklilerinin ve memurların güncel maaşları ne kadar olacak? İşte 12.3 milyon emekli ve 3 milyon memurun merakla beklediği o detaylar...
04.06.2019 08:00
- Son Güncelleme: 04.06.2019 08:00
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