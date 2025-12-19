Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14'lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları

Açıklamasının ardından komisyon toplantısına katılacağını aktaran Işıkhan, "İşçi sendikalarımızdan aldığımız bu görüşleri, Çalışma Bakanı olarak diğer komisyon üyelerimize ifade edeceğim. Her dönem yaptığımız gibi, 2026'da geçerli olacak asgari ücret düzeyini belirlerken enflasyona ezdirmeme ilkesine, işçilerimizin refahı ve satın alma gücünü koruyacak ve geliştirecek nitelikte olmasına dikkat ediyoruz." ifadesini kullandı.

2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla sosyal diyaloğun gereği olarak TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret ettiğini anımsatan Işıkhan, "TÜRK-İŞ Genel Başkanı, komisyonda yer almama gerekçelerini tekrar ifade etti. Daha sonra HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret ettim. Benim istişare sürecini yönetmemdeki amaç, işçi kesimi masada yok, olmayabilir. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak biraz önce TÜRK-İŞ'e giderek TÜRK-İŞ masasını kurduk. HAK-İŞ'e giderek HAK-İŞ masasını kurduk ve asgari ücretle ilgili olarak iki başkanın taleplerini ve tekliflerini aldım." bilgisini paylaştı.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaretinin ardından Bakanlığa gelen Işıkhan, burada da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Asgari ücreti belirlerken enflasyon düzeyi, satın alma gücü, uluslararası hesaplamalar, sosyal politika ihtiyaçları gibi parametreleri komisyonda değerlendireceklerini vurgulayan Işıkhan, "Bu süreçte hem işçimizle hem işverenimizle hareket ederek belli bir noktada mutabakata ulaşacağımızı ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, TÜRKİŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret etti. (AA)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan (AA)

Asgari ücret rakamına ilişkin soru üzerine Işıkhan, "Rakam yok. Şu an zaten komisyonun toplanma amacı bu." dedi.

Işıkhan, TÜRK-İŞ'in talepleriyle ilgili soruya ise "Görüşmemdeki amaç zaten o. TÜRK-İŞ'in dile getirdiği talepleri komisyonda ele alıyoruz ve değerlendiriyoruz. Sayın başkanlarla yaptığım toplantı sonrasında tüm verileri alıp şimdi komisyon üyeleri ile paylaşacağım. Her şey sosyal diyalog ortamında gelişiyor. Ben bundan dolayı da çok büyük memnuniyet duyuyorum. En azından işçilerimizin taleplerini, dileklerini komisyonda yansıtma fırsatım olacak. Bu benim zaten en önemli görevlerimden bir tanesi." yanıtını verdi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay da Bakan Işıkhan'ın ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, komisyon toplantısına katılmama kararlarıyla ilgili aynı noktada olduklarını söyledi.

Ekonomik verilerin ortada olduğunu ifade eden Atalay, bunların göz önüne alınması gerektiğini bildirdi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan ise konfederasyonun asgari ücretle ilgili bugüne kadar ortaya koyduğu görüşlerini bir kez daha paylaştıklarını kaydetti.

Arslan, TÜRK-İŞ'in, komisyonun yapısının değiştirilmesi konusundaki görüşlerini desteklediklerini belirterek, işverenlerin, hükümetle yapacakları pazarlık konusunda sağduyulu davranmalarını istedi.

YÜZDE 14'LÜK ENFLASYON FARKI MASADA



Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile yaptığı görüşmelerinin ardından, işçi kesiminin taleplerini alarak komisyona sundu. İşçi ile işveren arasında köprü görevi gören Işıkhan, işçi kanadının geçmiş yıldan kalan yüzde 14'lük enflasyon farkı başta olmak üzere tüm veri ve taleplerini komisyona iletti.

BAKANLIK: ÇALIŞMALAR SÜRECEK



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilk toplantı ve Bakan Işıkhan'ın işçi sendikalarıyla gerçekleştirdiği temasların altı çizilerek "Sürecin, sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde yapılan görüş ve değerlendirmeler dikkate alınarak yürütülmesine devam edilecek olup Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını bir sonraki toplantıda sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.