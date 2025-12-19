Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14'lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları
Son dakika haberi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 18 Aralık'ta gerçekleştirildi. 7 milyon çalışan ile milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren müzakerelerin 27-30 bin TL aralığında şekillenmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Işıkhan, işçi kanadının geçmiş yıldan kalan yüzde 14'lük enflasyon farkı başta olmak üzere tüm veri ve taleplerini komisyona iletti. Komisyonun üçüncü toplantısının haftaya gerçekleşmesi bekleniyor. Bu toplantıdan asgari ücret zammına ilişkin bir rakamın çıkması güçlü bir olasılık olarak dile getiriliyor.
Asgari ücretli 7 milyon çalışan ile milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren asgari ücret müzakereleri sürüyor.
Çalışma Bakanı Işıkhan’dan ‘’asgari ücret’’ turu
TOPLANTI SONA ERDİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 18 Aralık'ta gerçekleştirildi. Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık ettiği kritik zirve yaklaşık 1,5 saat sürdü.
İşçi tarafından TÜRK-İŞ katılım sağlamazken, işveren kesimini TİSK temsil etti. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.
SONRAKİ TOPLANTI HAFTAYA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının haftaya gerçekleşmesi bekleniyor. Bu toplantıdan asgari ücret zammına ilişkin bir rakamın çıkması güçlü bir olasılık olarak dile getiriliyor.
TOPLANTI ÖNCESİ SÜRPRİZ ZİYARET
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçi kesimi masada yok, olmayabilir. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak biraz önce TÜRK-İŞ'e giderek TÜRK-İŞ masasını kurduk. HAK-İŞ'e giderek HAK-İŞ masasını kurduk ve asgari ücretle ilgili olarak iki başkanın taleplerini ve tekliflerini aldım." dedi.
Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2026'da uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı öncesi TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret etti.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile görüşen Işıkhan, HAK-İŞ'i ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, asgari ücret görüşmelerine ilişkin sosyal diyalogları sürdürdüklerini dile getirdi.
Atalay ve Arslan'ın kendisine aktardığı verileri, Asgari Ücret Tespit Komisyonuna ileteceğini belirten Işıkhan, "Masada işçi kesiminin olmaması çok önemli bir eksiklik değil. Çünkü biraz önce TÜRK-İŞ'in masasına gittik, görüşlerini aldık. Şimdi de HAK-İŞ'in masasında bu istişareleri yaptık ve aldığımız bu görüşleri de komisyona, genel müdürümüze ileterek sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlayacağım." diye konuştu.
"ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ İKİ BAŞKANIN TALEPLERİNİ VE TEKLİFLERİNİ ALDIM"
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaretinin ardından Bakanlığa gelen Işıkhan, burada da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla sosyal diyaloğun gereği olarak TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret ettiğini anımsatan Işıkhan, "TÜRK-İŞ Genel Başkanı, komisyonda yer almama gerekçelerini tekrar ifade etti. Daha sonra HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret ettim. Benim istişare sürecini yönetmemdeki amaç, işçi kesimi masada yok, olmayabilir. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak biraz önce TÜRK-İŞ'e giderek TÜRK-İŞ masasını kurduk. HAK-İŞ'e giderek HAK-İŞ masasını kurduk ve asgari ücretle ilgili olarak iki başkanın taleplerini ve tekliflerini aldım." bilgisini paylaştı.
''Ortada şu an rakam yok''
Açıklamasının ardından komisyon toplantısına katılacağını aktaran Işıkhan, "İşçi sendikalarımızdan aldığımız bu görüşleri, Çalışma Bakanı olarak diğer komisyon üyelerimize ifade edeceğim. Her dönem yaptığımız gibi, 2026'da geçerli olacak asgari ücret düzeyini belirlerken enflasyona ezdirmeme ilkesine, işçilerimizin refahı ve satın alma gücünü koruyacak ve geliştirecek nitelikte olmasına dikkat ediyoruz." ifadesini kullandı.
"MUTABAKATA ULAŞACAĞIMIZI ÜMİT EDİYORUM"
Asgari ücreti belirlerken enflasyon düzeyi, satın alma gücü, uluslararası hesaplamalar, sosyal politika ihtiyaçları gibi parametreleri komisyonda değerlendireceklerini vurgulayan Işıkhan, "Bu süreçte hem işçimizle hem işverenimizle hareket ederek belli bir noktada mutabakata ulaşacağımızı ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Asgari ücret rakamına ilişkin soru üzerine Işıkhan, "Rakam yok. Şu an zaten komisyonun toplanma amacı bu." dedi.
Işıkhan, TÜRK-İŞ'in talepleriyle ilgili soruya ise "Görüşmemdeki amaç zaten o. TÜRK-İŞ'in dile getirdiği talepleri komisyonda ele alıyoruz ve değerlendiriyoruz. Sayın başkanlarla yaptığım toplantı sonrasında tüm verileri alıp şimdi komisyon üyeleri ile paylaşacağım. Her şey sosyal diyalog ortamında gelişiyor. Ben bundan dolayı da çok büyük memnuniyet duyuyorum. En azından işçilerimizin taleplerini, dileklerini komisyonda yansıtma fırsatım olacak. Bu benim zaten en önemli görevlerimden bir tanesi." yanıtını verdi.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay da Bakan Işıkhan'ın ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, komisyon toplantısına katılmama kararlarıyla ilgili aynı noktada olduklarını söyledi.
Ekonomik verilerin ortada olduğunu ifade eden Atalay, bunların göz önüne alınması gerektiğini bildirdi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan ise konfederasyonun asgari ücretle ilgili bugüne kadar ortaya koyduğu görüşlerini bir kez daha paylaştıklarını kaydetti.
Arslan, TÜRK-İŞ'in, komisyonun yapısının değiştirilmesi konusundaki görüşlerini desteklediklerini belirterek, işverenlerin, hükümetle yapacakları pazarlık konusunda sağduyulu davranmalarını istedi.
YÜZDE 14'LÜK ENFLASYON FARKI MASADA
Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile yaptığı görüşmelerinin ardından, işçi kesiminin taleplerini alarak komisyona sundu. İşçi ile işveren arasında köprü görevi gören Işıkhan, işçi kanadının geçmiş yıldan kalan yüzde 14'lük enflasyon farkı başta olmak üzere tüm veri ve taleplerini komisyona iletti.
BAKANLIK: ÇALIŞMALAR SÜRECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilk toplantı ve Bakan Işıkhan'ın işçi sendikalarıyla gerçekleştirdiği temasların altı çizilerek "Sürecin, sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde yapılan görüş ve değerlendirmeler dikkate alınarak yürütülmesine devam edilecek olup Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını bir sonraki toplantıda sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.
SENARYOLAR MASADA
Komisyon 2025 yılı için aylık asgari ücreti net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak belirlemişti. 2026 yılı zammına yönelik farklı senaryolar konuşuluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin açıklaması, asgari ücrete ilişkin tahminlerin bu yöne kaymasına yol açtı.
Buna göre asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956 TL, yüzde 32 olursa zamlı 29 bin 177 TL olarak gerçekleşecek. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "işverenlerde elini taşın altına koymalı" çıkışıyla birlikte Ankara kulislerinde asgari ücretin 27 bin TL ila 30 bin TL arasında şekilleneceği dile getiriliyor.
RAKAM İÇİN ERKEN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceklerini söyledi. "İkinci toplantıda bir rakam konuşulur mu?" sorusu üzerine Işıkhan, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.
Bakan Işıkhan TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunda ise şu değerlendirmelerde bulundu:
"Geçtiğimiz hafta, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu topladık. İşçi ve işveren temsilcilerimizle görüşerek, sosyal diyalog sürecini aktif bir şekilde sürdürüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2026 yılı asgari ücret miktarının çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı ve makroekonomik dengeleri koruyacak ortak bir noktada belirlenmesi için, komisyon olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
7 FORMÜL GÜNDEMDE
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, asgari ücret için masada bulunan 7 farklı zam formülünü duyurdu.
Zam Oranlarına Göre Yeni Ücretler
Açıklanan senaryolara göre artış oranına bağlı olarak asgari ücrette ortaya çıkacak net tutarlar şu şekilde hesaplanıyor:
📌Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 26.584 TL oluyor.
📌Yüzde 23 zam senaryosunda rakam 27.188 TL'ye yükseliyor.
📌Yüzde 25 artış durumunda yeni ücret 27.630 TL olarak hesaplanıyor.
📌Yüzde 28,5 zam uygulanırsa asgari ücret 28.404 TL seviyesine çıkıyor.
📌Yüzde 30 artış formülünde rakam 28.735 TL'yi buluyor.
📌Yüzde 35 zam halinde asgari ücret 29.841 TL oluyor.
📌Yüzde 40 artış senaryosunda ise ücret 30.946 TL'ye kadar yükseliyor.