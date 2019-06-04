Emekliliğe sağlık ayarı! Malulen emeklilik şartları nelerdir? Kimler malulen emekli olabilir?
Çalışma hayatında sağlık durumu çalışanların hem iş yeri ile ilişkilerini hem de emeklilik tarihlerini etkiliyor. İş gücü kaybı yaşayanlar erken emekli olurken, sağlık sorunu olanlara tazminat ödeniyor. Çalışanların iş yapabilme kabiliyetlerini belli oranda kaybedecek kadar bir sağlık sorunu yaşamaları durumunda, onları koruyan bir sistem olarak malulen emekliliği görüyoruz. Peki malulen emekli olmak için gereken şartlar nelerdir? İş göremezlik ödeneğinden kimler faydalanabilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları sizler için cevapladı. İşte detaylar...
04.06.2019 07:59
- Son Güncelleme: 04.06.2019 07:59
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