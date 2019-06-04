GaleriEkonomi

Emekliliğe sağlık ayarı! Malulen emeklilik şartları nelerdir? Kimler malulen emekli olabilir?

Çalışma hayatında sağlık durumu çalışanların hem iş yeri ile ilişkilerini hem de emeklilik tarihlerini etkiliyor. İş gücü kaybı yaşayanlar erken emekli olurken, sağlık sorunu olanlara tazminat ödeniyor. Çalışanların iş yapabilme kabiliyetlerini belli oranda kaybedecek kadar bir sağlık sorunu yaşamaları durumunda, onları koruyan bir sistem olarak malulen emekliliği görüyoruz. Peki malulen emekli olmak için gereken şartlar nelerdir? İş göremezlik ödeneğinden kimler faydalanabilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları sizler için cevapladı. İşte detaylar...

04.06.2019 07:59 - Son Güncelleme: 04.06.2019 07:59
Emekliliğe sağlık ayarı! Malulen emeklilik şartları nelerdir? Kimler malulen emekli olabilir?

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemelerde çalışanların da işverenlerin de sağlıkları hep ön planda tutuluyor. İş güvenliği ile ilgili düzenlemelerin haricinde çalışanların emeklilik tarihleri ve işyerindeki konumlarını etkileyen sağlıkla ilgili kurallar var.

Emekliliğe sağlık ayarı! Malulen emeklilik şartları nelerdir? Kimler malulen emekli olabilir?

Bunun dışında hamilelik ya da engellilik gibi özel durumları olan çalışanlar için onlara uygun çalışma şartlarının oluşturulması mecburiyeti de kanunlarla düzenlenmiş durumda.

Emekliliğe sağlık ayarı! Malulen emeklilik şartları nelerdir? Kimler malulen emekli olabilir?

İşyerinde bir hastalık kapma riski olan çalışan, isterse tazminatını talep edip iş akdini sonlandırabiliyor. Bu hak benzer şekilde işverene de verilmiş durumda.

Emekliliğe sağlık ayarı! Malulen emeklilik şartları nelerdir? Kimler malulen emekli olabilir?

Yine işyerinde sonradan bir rahatsızlık geçiren çalışanlar için işgörmezlik ödenekleri bulunuyor. Bu rahatsızlık işgörme gücünün belli oranda kaybolmasına yol açarsa, bu kez yaş şartına bakılmadan emeklilik imkanı da bulunuyor.

Emekliliğe sağlık ayarı! Malulen emeklilik şartları nelerdir? Kimler malulen emekli olabilir?

Aynı şekilde engelli çalışanlar için de yaş şartına bakılmadan erken emeklilik imkanları sunulmuş durumda. Şimdi bu hakları detaylarıyla inceleyelim.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekliye %4.99 memura %5.99 zam | Temmuz zammı emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak?
Emekliye %4.99 memura %5.99 zam | Temmuz zammı emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak?