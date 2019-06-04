Emekliliğe sağlık ayarı! Malulen emeklilik şartları nelerdir? Kimler malulen emekli olabilir?

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemelerde çalışanların da işverenlerin de sağlıkları hep ön planda tutuluyor. İş güvenliği ile ilgili düzenlemelerin haricinde çalışanların emeklilik tarihleri ve işyerindeki konumlarını etkileyen sağlıkla ilgili kurallar var.