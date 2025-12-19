Tedesco'dan Oosterwolde raporu!

Premier Lig'den talipleri bulunan Hollandalı oyuncunun planının ise önce Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak, ardından Türkiye'den ayrılmak olduğu öğrenildi.





HEDEFİ PREMIER LİG VE MİLLİ TAKIM



Hollanda Milli Takımı forması giymesinin hayali olduğunu daha önceki röportajlarında belirten Oosterwolde, bu hayaline Preimer Lig'de oynayarak ulaşabileceğini düşünüyor.