Tedesco'dan Oosterwolde raporu!

Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan hoca, Jayden Oosterwolde'nin satışına onay vermedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, savunma kurgusunun bozulmaması için yönetimden bu bölgedeki herhangi bir futbolcunun gönderilmemesini istedi.

Bu isimlerin başında sezon başından itibaren Milan Skriniar ile iyi bir uyum yakalayan Jayden Oosterwolde geliyor.

Sarı-lacivertli yönetim de astronomik bir teklif gelmediği sürece sarı-lacivertli futbolcuyu satmayı düşünmüyor.

Premier Lig'den talipleri bulunan Hollandalı oyuncunun planının ise önce Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak, ardından Türkiye'den ayrılmak olduğu öğrenildi.



Hollanda Milli Takımı forması giymesinin hayali olduğunu daha önceki röportajlarında belirten Oosterwolde, bu hayaline Preimer Lig'de oynayarak ulaşabileceğini düşünüyor.

