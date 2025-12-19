Kadraj
Gram altın 2026'da ne kadar olacak? İslam Memiş tahminini açıkladı | 5 haneli rakam uyarısı...
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2026'yı 'manipülasyon yılı' olarak tanımladı. Yılın ilk yarısında altın fiyatlarında yükseliş beklentisini dile getiren Memiş, gram altında tahminini açıklakren küresel belirsizliklerin artması halinde beş haneli rakamların sürpriz olmayabileceğini söyledi. Peki İslam Memiş'in 2026'da gram altın tahmini ne? Altın yatırımcılarına tavsiyesi neler? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.12.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 23:21