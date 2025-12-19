Kadraj Galeri Kadraj İkon Gram altın 2026'da ne kadar olacak? İslam Memiş tahminini açıkladı | 5 haneli rakam uyarısı...

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2026'yı 'manipülasyon yılı' olarak tanımladı. Yılın ilk yarısında altın fiyatlarında yükseliş beklentisini dile getiren Memiş, gram altında tahminini açıklakren küresel belirsizliklerin artması halinde beş haneli rakamların sürpriz olmayabileceğini söyledi. Peki İslam Memiş'in 2026'da gram altın tahmini ne? Altın yatırımcılarına tavsiyesi neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.12.2025 23:15 Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 23:21
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2026 yılına ilişkin dikkat çeken altın tahminlerini paylaştı.

2026'yı "manipülasyon yılı" olarak değerlendirdi

Her yıla özel bir tanımlama yaptığını belirten Memiş, 2026'yı "manipülasyon yılı" olarak nitelendirerek yatırımcıları sert dalgalanmalara karşı uyardı.

Memiş'e göre 2026 boyunca hemen her ay farklı yatırım araçlarında sert iniş çıkışlar yaşanacak.

Altın yükselişi ne kadar sürecek?

Haber akışları, jeopolitik gelişmeler ve teknik düzeltmelerin piyasaları yönlendireceğini ifade eden uzman isim, altın fiyatlarında yükseliş trendinin 2026'nın ilk yarısına kadar devam etmesini beklediğini söyledi.

Ons altın tarafında iki kritik direnç seviyesine dikkat çeken Memiş, 4.800 dolar, ardından 4.880 dolar seviyelerinin radarında olduğunu belirtti.