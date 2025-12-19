PODCAST CANLI YAYIN

Levent Gültekin gözaltına alındı... Geçmiş skandalı da hafızalarda

YouTube yayınlarında hakaret ve iftira dili kullanan Levent Gültekin, uyuşturucu ve kara para operasyonlarını bahane ederek iktidara yönelik asılsız suçlamalarda bulunmasının ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" iddiasıyla gözaltına alındı. Levent Gültekin'in Başkan Erdoğan'ın ailesini "mafya" olmakla suçladığı skandal ifadeler ise hafızalardaki yerini koruyor...

"Gazetecilik ve yorumculuk" maskesiyle hakaret ve iftira dilini kullanarak YouTube üzerinden yayınlar yapan Levent Gültekin gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve kara para operasyonlarını gündeme alarak asılsız ithamlarla iktidarı hedef alan Gültekin hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" iddiasıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

GECE BEBEK'TEKİ BİR KAFEDE GÖZALTINA ALINDI
Gültekin'in Avukatı Çağrı Çetin, yaptığı açıklamada "Müvekkilim Levent Gültekin, saat 01.20'de Bebek'teki bir kafeden gözaltına alındı" dedi.

Levent Gültekin'in Vatan Emniyet'e götürüldüğü ve ifadesinin Bilişim Şube'de alınacağı öğrenildi. Gültekin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GEÇMİŞTEKİ SKANDALI DA HAFIZALARDA: BAŞKAN ERDOĞAN'IN AİLESİNE "MAFYA" İFTİRASI
Levent Gültekin'in bugün "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" iddiasıyla gözaltına alınması, aslında uzun zamandır sürdürdüğü kirli dilin bir başka halkası... Ocak ayında yayınladığı bir videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesini hedef alan Gültekin, aileyi açıkça "mafya ve çete" olmakla suçlamış, yargıya müdahale ettikleri yönünde hiçbir temeli olmayan iddialar ortaya atmıştı.

Gültekin, videoda Erdoğan ailesini "kaos kanadı" olarak niteleyip fitne diliyle hedef göstermişti.

Gültekin'in o dönem yayımladığı 20 dakikalık videoda, "Aile, damat, kız, eş… Onların talebi üzerine savcıyı harekete geçiriyorlar" gibi ifadelerle Başkan Erdoğan'ın aile efradını alenen suçladığı görülmüş, "İnanılmaz bir mafya düzeni var" sözleriyle ağır ithamlarını sürdürmüştü. Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş'ın 19 Şubat'ta kaleme aldığı yazılarla bu fitne girişimini gündeme taşıması üzerine Gültekin paniğe kapılmış ve kendi sözlerini inkar etmeye çalışmıştı. Ancak video kayıtları, Gültekin'in hem izleyicisine hem de kamuoyuna karşı yalan söylediğini ortaya koymuştu.

Levent Gültekin Levent Gültekin'i yalanladı! İki video tek müfteri

Gültekin, daha sonra yayınladığı videolarda "Aileyle ilgili en ufak bir şey söylemedim" iddiasında bulunsa da, 27 Ocak tarihli yayınındaki ifadeler kendi yalanını gün gibi ortaya çıkardı. "Diktatörlüğe dönüştürme çabası var", "Aile yargıyı yönlendiriyor", "Mafya usulü" gibi sözleri tekrar tekrar ekrana yansıdığı halde inkar yoluna giden Gültekin suç duyurusunu çarpıtarak "Gözaltına aldırmak istediler" söylemine sığınmıştı.

Yalan diline yuva yapmış tetikçi utanmadı Turkuvaz Medya ve Takvim’i hedef aldı! Maske düştü müfteri göründü: Kiralık tetikçiye suçüstüYalan diline yuva yapmış tetikçi utanmadı Turkuvaz Medya ve Takvim’i hedef aldı! Maske düştü müfteri göründü: Kiralık tetikçiye suçüstü

