2019 Temmuz emekli ve memur zammı ne kadar? 2019 Temmuz emekli ve memur zam oranı belli oldu mu?
Milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiren Mayıs ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Açıklanan rakama göre Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,95 oranında artış gösterdi. Emekli ve memur zamlarını yakından ilgilendiren enflasyon oranının açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emekli 2019 Temmuz ayı zam oranlarını araştırmaya başladı. Emekli 2019 Temmuz zam oranı ne kadar? Emekli temmuz zammı yüzde kaç olacak? Memur 2019 Temmuz zammı ne kadar? Memur temmuz zam oranı yüzde kaç? Memur zammı enflasyon farkı ne kadar? 2019 Temmuz memur zammı enflasyon farkı yüzde kaç olacak? İşte emekli ve memur zamları ile ilgili son dakika gelişmeleri...
Milyonlarca emekli ve memur gözünü Temmuz zammına çevirdi. Temmuz ayında tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Yüzde 5 ek ödemeden yararlanmak için maaş sınırı da bin 319 liraya çıkacak. Peki emekli maaşına yapılacak Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? 2019 Temmuz memur zammı ne kadar olacak? İşte milyonlarca kişinin merakla beklediği o detaylar...
Tahminlere göre ise Haziran ayı enflasyon rakamı ile birlikte 2019'un ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 6,5 seviyelerinde olması bekleniyor. Eğer enflasyon yüzde 4'ün üzerinde olursa aradaki fark memur ve memur emeklilerinin maaşlarına enflasyon farkı olarak yansıtılacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri yüzde 7,5 civarında bir zam alacak.