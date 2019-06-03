2019 Temmuz emekli ve memur zammı ne kadar? 2019 Temmuz emekli ve memur zam oranı belli oldu mu?

Milyonlarca emekli ve memur gözünü Temmuz zammına çevirdi. Temmuz ayında tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Yüzde 5 ek ödemeden yararlanmak için maaş sınırı da bin 319 liraya çıkacak. Peki emekli maaşına yapılacak Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? 2019 Temmuz memur zammı ne kadar olacak? İşte milyonlarca kişinin merakla beklediği o detaylar...