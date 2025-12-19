PODCAST CANLI YAYIN

Epstein sapkınlığı kan donduran “lolita” mesajlarında: Kızların fiyatları da yazıyor

Jeffrey Epstein'ın pedofili adasından yeni fotoğraflar ortaya çıkmaya devam ediyor. Epstein ile ilgili ilk kez yayımlanan 68 fotoğrafta yazar Chomsky, İsrail eski Başbakanı Ehud Barak, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates gibi isimlerin yer alıyor. Fotoğrafların kan donduran yanı ise Epstein mağduru genç kızlar. Kızların ayaklarında ve vücutlarında "Lolita" mesajları dikkat çekti. Pasaportlar, haritalar gibi pek çok belge de ortaya çıkarken kızların fiyatlarının yazılı olduğu bir liste de görüldü.

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın sapkınlık ağı ile ilgili gündeme bomba gibi düşen yeni fotoğraflar yayımlandı.

SAPKINLIĞI BELGELEYEN 68 YENİ FOTOĞRAF

Microsof'un kurucu ortağı Bill Gates, Noam Chomsky gibi, İsrail'in eski Başbakanı Ehud Barak isimlerin Epstein ile yakın ilişkisi olduğu ve pedofili adasına gittikleri biliniyordu.

İlk kez yayımlanan yeni fotoğraflarda Epstein'ın evinde pasaportlar, kız çocuklarının göğsüne yazılmış "lolita" mesajları gibi korkunç detaylar ortaya çıktı.

KIZLARIN AYAKLARINDA LOLİTA KİTABINDAN MESAJLAR

Çok sayıda tanınmış ismin yer aldığı 68 yeni fotoğrafta, Epstein mağduru kızların ayaklarında ve vücutlarında Vladimir Nabokov'un tartışmalı kitabı Lolita'dan alıntılar yazdığı fark edildi.

Kızlardan birinin ayağında "Sabahları o Lo'ydu, sıradan Lo'ydu; tek çorapla ayakta dururken 149 cm boyundaydı. Pantolonla Lola'ydı ve "okulda Polly'ydi." İfadeleri yazıyor.

Kitabın diğer bazı bölümleri ise bir kız çocuğunun göğsüne ve boynuna karalanmış gibi görünüyor.

Lolita, orta yaşlı bir edebiyat profesörü tarafından kandırılıp cinsel istismara uğrayan 12 yaşındaki bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyor.

Epstein'ın yanında yüzleri silinmiş birkaç kadının fotoğraflandığı da görülüyor.

CHOMSKY DE VAR

Yeni görseller arasında yazar Noam Chomsky gibi tanınmış isimler de yer alıyor.

BILL GATES'İN YANINDA YÜZÜ KARARTILMIŞ KADINLAR

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yeni koleksiyonun bir parçası olarak yayınlanan iki fotoğrafta, yüzleri karartılmış kadınların yanında yer alıyor.

BİR DE KRALİYET AİLESİ

Bir diğer görüntüde ise Katar kraliyet ailesi üyesi Şeyh Jabor Bin Yousef Bin Jassim Bin Jabor al Thani'nin Epstein ile oturup sohbet ettiği görülüyordu.

HARİTALAR, PASAPORTLAR

Yeni fotoğraflar arasında haritalar, ünlülerin bir araya geldiği toplantılar ve çeşitli pasaportlar da yer alıyor.

Pasaportlardan birinin Rus bir kadına ait olduğu görülürken birçok ayrıntının da silindiği fark ediliyor.

Gönderilen partide Çek Cumhuriyeti, Güney Afrika, Ukrayna ve Litvanya'dan kimlik belgeleri de bulunuyor.

KIZ ÇOCUKLARININ FİYATLARINI YAZMIŞLAR

Tüyler ürpertici ekran görüntülerinde ise kız çocuklarının fiyatlarını belirten kısa mesajlar yer alıyor. Olası kurbanların bilgileri ise gizlenmiş durumda.

Metinlerin tam bağlamının ne olduğu veya kimin kime gönderdiği ise belirsiz.

Yeni arşivde mutfak ve sosyal alanlara ait fotoğraflar da yer alıyordu.

Epstein'ın kötü şöhretli adasının haritalarını gösteren ürkütücü resimler de son dosyalarda yer alıyor.

Bunlardan biri, ABD Virjin Adaları'ndaki Büyük St. James Adası'nın geliştirilmesine yönelik bir planı gösteriyordu.

Bu yer, cinsel tacizden hüküm giymiş olan kişinin yaşadığı, adı kötüye çıkmış Küçük Aziz James Adası'nın hemen yanında bulunuyor.

BİR DE İLAÇ ŞİŞELERİ

Son dosyalarda ayrıca bir çift arbalet ve üzerinde bazı bilgileri gizlenmiş hap şişeleri de yer alıyordu.

"PASAPORT SAHİBİ BİR ÇOCUĞA KARŞI CİNSEL SUÇTAN HÜKÜM GİYMİŞTİR"

Pasaportlardan birinde ise "Pasaport sahibi, bir çocuğa karşı cinsel suçtan hüküm giymiştir." ifadesi yer alıyor. Ancak bu pasaportun kime ait olduğu belli değil.

"Sihirbaz David Blaine, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Jeffrey Epstein ve Woody Allen bir toplantıda."

Bill Gates

