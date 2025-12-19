Epstein sapkınlığı kan donduran “lolita” mesajlarında: Kızların fiyatları da yazıyor
Jeffrey Epstein'ın pedofili adasından yeni fotoğraflar ortaya çıkmaya devam ediyor. Epstein ile ilgili ilk kez yayımlanan 68 fotoğrafta yazar Chomsky, İsrail eski Başbakanı Ehud Barak, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates gibi isimlerin yer alıyor. Fotoğrafların kan donduran yanı ise Epstein mağduru genç kızlar. Kızların ayaklarında ve vücutlarında "Lolita" mesajları dikkat çekti. Pasaportlar, haritalar gibi pek çok belge de ortaya çıkarken kızların fiyatlarının yazılı olduğu bir liste de görüldü.
