AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu: 4 madde tek hedef! 15 bölüm 60 sayfa

Hazırlanan raporda öne çıkan en önemli başlıklardan biri ise "tespit ve teyit" mekanizması oldu. Buna göre devlet, terör örgütünün kendini feshettiğini ve silahların geri dönülemez şekilde imha edildiğini kesin ve somut delillerle doğrulamadan herhangi bir hukuki sürecin başlatılmayacağını net bir şekilde ortaya koydu. Bu yaklaşımın, hem şehitlerin hatırasına duyulan sorumluluğun hem de hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğu belirtildi.

ŞEHİT AİLELERİ SÜRECİN KIRMIZI ÇİZGİSİ

Toplumsal barışın mağduriyetleri yok sayarak değil; adalet duygusunu koruyarak tesis edildiğine dikkat çekilirken AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunun bu anlayışın özeti olduğu bildirildi.

Sürecin en hassas başlıklarından birinin, şehit yakınları ve gazilere yönelik tutum olduğu vurgulandı. Yapılan değerlendirmelerde, şehit ailelerini incitecek ya da gazileri rencide edecek herhangi bir adıma kesinlikle alan açılmadığı belirtildi. Toplumsal barışın, adalet duygusu zedelenmeden inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekilirken, bu nedenle devletin aceleci değil; temkinli, ölçülebilir ve denetlenebilir bir yol haritası izlediği ifade edildi.

Gelinen aşamanın, Türkiye'nin terörle mücadelede elde ettiği askeri kazanımları siyasal, hukuki ve toplumsal kalıcılıkla güçlendirme iradesini ortaya koyduğu kaydedildi. Terörsüz Türkiye hedefinin ancak devlet ciddiyetiyle yürütülen kapsamlı bir tasfiye süreciyle mümkün olabileceği vurgulandı. Bu sürecin ne duygusal bir barış söylemine ne de kısa vadeli siyasi hesaplara dayandığı belirtilirken, meselenin doğrudan devlet olmanın bir gereği olduğu ifade edildi. AK Parti tarafından hazırlanan raporun da bu yaklaşımın somut bir göstergesi olduğu kaydedildi.