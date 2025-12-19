Müge Anlı canlı yayın 19 Aralık 2025 | Atv’de Müge Anlı ile Tatlı Sert’te son bölüm neler oldu?

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 09:34

Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen programda, güncel gelişmeler ve sıcak başlıklar anbean izleyiciyle buluşuyor. İşte Müge Anlı 'da son yaşanan gelişmeler…

Aile, Emine'nin kaybolmasının ardından yıllarca net bir bilgiye ulaşamadıklarını ve şüphelerinin özellikle üvey baba Ercan Yılmaz üzerinde yoğunlaştığını dile getirdi. Kuzeni Aymila Yıldırımcan ise, Emine ile görüşmesinin bilinçli şekilde engellendiğini ve annesi Raziye Tanrıkulu'nun bu konuda çelişkili davrandığını öne sürdü.

(Kaynak: Atv)

Programda aktarılan bilgilere göre, Emine'nin annesinin biyolojik babasından ayrıldıktan sonra Ercan Yılmaz ile yaşamaya başladığı, küçük kızın da bu süreçten sonra kaybolduğu iddia edildi. Daha da çarpıcı olan ise, Ercan Yılmaz'ın önceki evliliğinden olan çocuklarının yıllar sonra babaları hakkında ağır suçlamalarda bulunmasıydı. Canlı yayına bağlanan kızı, Emine'nin dövülerek öldürüldüğünü ve buna tanık olduğu için tehdit edildiğini söyledi.

Tüm bu iddiaları reddeden Ercan Yılmaz, suçlamaların iftira olduğunu savundu. Ancak eski eşi ve bazı tanıkların anlattıkları, Emine'nin evde yalnız kaldığı zamanlarda şiddet gördüğü ve bir olaydan sonra bir daha hiç görülmediği yönündeydi.