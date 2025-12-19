Müge Anlı canlı yayın 19 Aralık 2025 | Atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son bölüm neler oldu?
ATV’nin sevilen gündüz kuşağı programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, her sabah yaşanan gelişmelerle seyircileri ekran başına kilitliyor. 19 Aralık Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hangi gelişmelerin olduğu araştırılıyor. İşte son yaşananlar…
Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen programda, güncel gelişmeler ve sıcak başlıklar anbean izleyiciyle buluşuyor. İşte Müge Anlı'da son yaşanan gelişmeler…
MÜGE ANLI'DA SON BÖLÜM NELER OLDU?
1995 yılında henüz 4 yaşındayken ortadan kaybolan Emine Yıldırımcan'ın dosyası, 30 yıl sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme taşındı. Küçük Emine'nin amcası ve kuzeni, gerçeğin ortaya çıkması umuduyla programa başvurdu.
Aile, Emine'nin kaybolmasının ardından yıllarca net bir bilgiye ulaşamadıklarını ve şüphelerinin özellikle üvey baba Ercan Yılmaz üzerinde yoğunlaştığını dile getirdi. Kuzeni Aymila Yıldırımcan ise, Emine ile görüşmesinin bilinçli şekilde engellendiğini ve annesi Raziye Tanrıkulu'nun bu konuda çelişkili davrandığını öne sürdü.
Programda aktarılan bilgilere göre, Emine'nin annesinin biyolojik babasından ayrıldıktan sonra Ercan Yılmaz ile yaşamaya başladığı, küçük kızın da bu süreçten sonra kaybolduğu iddia edildi. Daha da çarpıcı olan ise, Ercan Yılmaz'ın önceki evliliğinden olan çocuklarının yıllar sonra babaları hakkında ağır suçlamalarda bulunmasıydı. Canlı yayına bağlanan kızı, Emine'nin dövülerek öldürüldüğünü ve buna tanık olduğu için tehdit edildiğini söyledi.
Tüm bu iddiaları reddeden Ercan Yılmaz, suçlamaların iftira olduğunu savundu. Ancak eski eşi ve bazı tanıkların anlattıkları, Emine'nin evde yalnız kaldığı zamanlarda şiddet gördüğü ve bir olaydan sonra bir daha hiç görülmediği yönündeydi.