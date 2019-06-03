Son dakika haberi! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Piyasalarda yapılan anketlerde, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,3 oranında artması tahmin edilmişti. Ancak gerçekleşme yüzde 0,95 oranında artış yönünde oldu.

Böylece yıllık TÜFE, yüzde 18,71'e geriledi. 5 aylık TÜFE artışı ise yüzde 4,99 oldu. Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 2,67 oranında artarken yıllık artış, yüzde 28,71'e geriledi.



ZAM ŞAMPİYONU YER FISTIĞI

Mayıs ayının zam şampiyonu ise, fiyatı yüzde 24,68 oranında artan yer fıstığı oldu.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

2019 Temmuz ayında yapılacak olan emekli ve memur zammı yılın ilk 6 ayındaki enflasyon rakamına göre belirleniyor. İlk 5 aylık enflasyon rakamı şu anda yüzde 4,99 oldu. Memurlar, 2019'un ilk yarısında yüzde 4 zam aldı. Eğer enflasyon Haziran verisiyle beraber yüzde 4'ü aşarsa memurlar, aşılan miktarda enflasyon farkını alacak. Emekliler ise ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.