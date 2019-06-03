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  • 03.06.2019 10:40
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 10:44

5 aylık yüzde kaç oldu? 2019 ilk 5 aylık enflasyon ne kadar oldu?

Son dakika... 2019 Mayıs ayı rakamı belli oldu. Enflasyon Mayıs ayında da beklentilerin altında kalarak yıllık bazda düşüş yaşadı. Mayıs ayı enflasyon rakamı TÜFE yüzde 0,95 oranında artarken, ÜFE ise yüzde 2,67 oranında yükseldi. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 19,50'den yüzde 18,71'e geriledi. Peki emekli ve memur zammını yakından ilgilendiren 2019 ilk 5 aylık enflasyon oranı yüzde kaç oldu? İşte 2019 Ocak-Mayıs ayları arası enflasyon rakamı..

Son dakika haberi! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı verilerini açıkladı. Piyasalarda yapılan anketlerde, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,3 oranında artması tahmin edilmişti. Ancak gerçekleşme yüzde 0,95 oranında artış yönünde oldu.

Böylece yıllık TÜFE, yüzde 18,71'e geriledi. 5 aylık TÜFE artışı ise yüzde 4,99 oldu. Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 2,67 oranında artarken yıllık artış, yüzde 28,71'e geriledi.

ZAM ŞAMPİYONU YER FISTIĞI
Mayıs ayının zam şampiyonu ise, fiyatı yüzde 24,68 oranında artan yer fıstığı oldu.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR
2019 Temmuz ayında yapılacak olan emekli ve memur zammı yılın ilk 6 ayındaki enflasyon rakamına göre belirleniyor. İlk 5 aylık enflasyon rakamı şu anda yüzde 4,99 oldu. Memurlar, 2019'un ilk yarısında yüzde 4 zam aldı. Eğer enflasyon Haziran verisiyle beraber yüzde 4'ü aşarsa memurlar, aşılan miktarda enflasyon farkını alacak. Emekliler ise ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.

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