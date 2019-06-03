Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? | Çalışmadan emekli olmanın şartları neler?
Emekli olmak için belli bir prim ve yaşı doldurmak gerekiyor. Ancak başta ev kadınları olmak üzere çalışma imkanı olmayan vatandaşlara da emeklilik fırsatı var. Üstelik sağlıktan da yararlanılıyor. Peki, ev kadınları ve çalışma imkanı olmayan vatandaşlar çalışmadan nasıl emekli olabilir? Çalışmadan emekli olmanın şartları neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen o soruları yanıtladı. İşte detaylar...
Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın iki beklentisi oluyor. Birincisi çalışmalarının karşılığında kıdem tazminatlarını alabilmek, ikincisi de günü gelince emeklilik hakkına kavuşmak. Emeklilik için yasalarımız yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart koyuyor. Yıl için belli bir süre sigortalı olarak geçirmek lazım. Yaş, işe giriş tarihine göre belirleniyor. Primin ise yine işe giriş tarihine göre günlük olarak ödenmesi gerekiyor. Primi isterseniz birisine ait işyerinde çalışarak, isterseniz kendi işyerinizi açarak ya da bir şirkete ortak olarak veya borçlanarak kazanabiliyorsunuz.
HERKESE AÇIK BİR SİSTEM
Bütün bunlara ilaveten bir de isteğe bağlı sigorta sistemi var. Bu sistem sayesinde başta ev hanımları olmak üzere çalışma imkanı olmayan ya da çalışmaya ara vermiş primi eksik olan vatandaşlar emeklilik hakkına kavuşuyor. Bunun için çalışmıyor olmak veya emekli olmamak, ayrıca da 18 yaşında olmak yetiyor. İsteğe bağlı sigortalılar kendi primlerini kendileri ödeyerek günlerini tamamlayıp emekli olabiliyorlar.
BİR DİLEKÇE VERMEK YETER
İsteğe bağlı sigortayı başlatmak da çok kolay. En yakın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüğüne giderek bir dilekçe vermeniz yeterli. Ardından sizin sigortanız başlamış oluyor. Her ay priminizi yatırarak emeklilik gününüzü tamamlayabilirsiniz. İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B'li yani Bağ-Kur'lu olarak değerlendiriliyor. Yani emekliliğiniz hesaplanırken Bağ-Kur şartları geçerli oluyor. Tabii bu durumda SSK'lılara göre daha fazla prim ödemek gerektiğini de hatırlatmış olalım.
1261 GÜNE DİKKAT EDİN
Ancak daha önce çalışması olup eksik primi olanlar için de bir fırsat olduğunu belirtelim. İş bulamasanız da bu sayede eksik primlerinizi tamamlayabilirsiniz. Eğer 3.5 yıl yani 1261 günden daha az isteğe bağlı sigorta ödeyerek primlerinizi tamamlarsanız, bu kez SSK'dan emekli olabilirsiniz. Daha önce SSK priminiz olup eksik primleriniz 1261 günden fazla ise burada dikkatli olun. Çünkü 1261 günden fazla primi isteğe bağlı olarak öderseniz bu kez SSK'dan değil, Bağ-Kur'dan emekli olursunuz.
ASGARİ ÜCRETE GÖRE PRİM
Ödenecek primler asgari ücrete göre belirleniyor. Brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödeyerek isteğe bağlı sigortalı oluyorsunuz. Bu yıl için en düşük prim miktarı aylık 818,69 lira. Bunu 7.5 katına kadar yükseltmeniz mümkün. Yüksek ödenen primler emekli maaşınızı da artıracaktır.