Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? | Çalışmadan emekli olmanın şartları neler?

1261 GÜNE DİKKAT EDİN

Ancak daha önce çalışması olup eksik primi olanlar için de bir fırsat olduğunu belirtelim. İş bulamasanız da bu sayede eksik primlerinizi tamamlayabilirsiniz. Eğer 3.5 yıl yani 1261 günden daha az isteğe bağlı sigorta ödeyerek primlerinizi tamamlarsanız, bu kez SSK'dan emekli olabilirsiniz. Daha önce SSK priminiz olup eksik primleriniz 1261 günden fazla ise burada dikkatli olun. Çünkü 1261 günden fazla primi isteğe bağlı olarak öderseniz bu kez SSK'dan değil, Bağ-Kur'dan emekli olursunuz.