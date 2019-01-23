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Milli teknoloji hamlesi için dev işbirliği

Milli teknoloji hamlesi için dev işbirliği
Türkiye'nin savunma, havacılık ve sanayisindeki milli teknoloji hamlesine destek vermek amacıyla faaliyet gösteren Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği ( ) yeni katılımlarla güçlendi. SAHA İstanbul'un üye sayısı, 11'i üniversite olmak üzere 342'ye çıktı. SAHA İstanbul'un yeni üyeleri arasında 'nin lider havacılık sanayi şirketi TUSAŞ ile TRTest de var.

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