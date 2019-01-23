Milli teknoloji hamlesi için dev işbirliği

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisindeki milli teknoloji hamlesine destek vermek amacıyla faaliyet gösteren Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) yeni katılımlarla güçlendi. SAHA İstanbul'un üye sayısı, 11'i üniversite olmak üzere 342'ye çıktı. SAHA İstanbul'un yeni üyeleri arasında Türkiye'nin lider havacılık sanayi şirketi TUSAŞ ile TRTest de var.
- Ekonomi
- 23.01.2019
- Gazete
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