Hal yasasında sona doğru! Fırsatçılara dur denecek! Berat Albayrak yıllar önce dile getirmişti

TÜCCARLARIN BİRBİRİNE ÜRÜN DEVRETMESİ YASAKLANACAK

Hal Kayıt Sistemi'ne bildirim zorunluluğu da genişletilecek. Bu kapsamda satışa sunulmamış ve depolanan ürünler de sisteme bildirilecek. Aynı hal içinde komisyoncuların ve tüccarların birbirine ürün devretmesi yasaklanacak. Hatırlanacağı üzere bir ürünün maliyeti başka bir aracıya satışla katlanıyor, fiyat yüksekliğinde de bu gerekçe gösteriliyordu. Ürün devrinin yasaklanmasıyla her devirde eklenen kâr marjı ortadan kalkacak, fiyat artışının önüne geçilecek. Komisyoncular, satış bedelini en geç 30 gün içinde ve banka aracılığıyla ödeyecek.

BELGESİZ İŞ YASAKLANACAK

Taslakta yer alan bir diğer önemli madde ise teminat sistemi. Mal bedellerinin ödenmemesi, ürün bozulması gibi durumlar için kullanılan teminat sistemine artık hal dışındaki tüccarlar da dahil edilecek. Bu tüccarlar Tarım İl Müdürlüğü'ne kayıtlı olacak ve belgesiz iş yapması yasaklanacak. Bu kayıt esnasında ise il müdürlüklerine bir teminat yatırılacak. Eğer üreticiden aldığı malın ücretini ödemezse bu ücret Tarım İl Müdürlükleri'ne yatırdığı teminat ile üreticiye ödenecek. Bu sistem sayesinde hem üretici hem de alacaklılar daha fazla korunacak.

SATTIĞI ÜRÜNLERİN EN FAZLA YÜZDE 20'SİNİ DOĞRUDAN ÜRETİCİDEN ALMA ZORUNLULUĞU

Bazı ürünlerde tüccar ya da perakendeci toptan alım yapıyor, bu ürünün dağılımının önlüyor böylece piyasada fiyatı belirleyen tekel olabiliyordu. Yeni yasa kapsamında bunun da önüne geçilecek. Bakanlık, hazırladığı taslak yasayla bazı perakendecilerin sattığı ürünlerin en fazla yüzde 20'sini doğrudan üreticiden alma zorunluluğu getirecek.



FİYAT POLİTİKASINDA DENGE SAĞLAYACAK

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, yeni hal yasasının özenle çalışıldığını belirterek, "Yasada çok doğru ve mantıklı adımlar yer alıyor. Eğer üretim planlaması doğru yapılır ve bu yasa hayata geçerse gıda enflasyonunu da yüzde 15-20 aşağıya çeker" dedi. Yasa kapsamında perakendecilere en fazla yüzde 20 ürün alma maddesine dikkat çeken Düzgün, "Binlerce şubesi olan büyük zincir marketler var. Onlar alım güçleriyle bir ürünün tamamını üreticiden alıp fiyatta belirleyici olabiliyorlar. Ancak yeni düzenleme kapsamında yüzde 20 sınırlama getirilmiş. Yani üretici kalan yüzde 80 ürününü farklı noktalara satacak. Bu da fiyat rekabetini doğuracak, daha dengeli bir fiyat politikası oluşmasını sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.