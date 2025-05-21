Torbacı avukat yakalandı! Uyuşturucu ağını hükümlü detaylı şekilde anlattı: Eliyle işaret etti

Ben bu durumları öğrendiğimde Halise ile avukat görüşünde, kendisini bu işlere bulaştırtmaması için görüşmüştüm. Hatta telefon görüşmelerinde de ceza evine uyuşturucu madde getirmemesi konusunda sert bir dille uyarılarda bulunmuştum. Ancak beni dinlemedi ve uyuşturucu madde getirmeye devam etti" dedi.

HÜKÜMLÜ DETAYLARI ANLATTI

Halise Karapınarlı'nın uyuşturucu ağını çökerten hükümlü M.T. ise, "K.A. Halise Karapınarlı'dan uyuşturucu maddeyi satın alarak koğuşa getirmişti. Koğuşta da maddenin bir kısmını M.E. ile paylaşarak kullanmışlardı. Dosyalarımla ilgili Halise'ye vekalet verdim. Bu tarihten yaklaşık olarak 3-4 gün öncesinde M.E. bana, Halise'nin yine uyuşturucu madde getireceğini, bu maddeleri teslim alıp kendisine getirmemi istedi. Yakalandığı gün Halise benimle görüşmek için cezaevine gelmişti. Halise'nin bana M.E'ye vermek üzere uyuşturucu madde getireceğini biliyordum. Bu nedenle uyuşturucu madde ile ilgili olarak arkadaşlarımın herhangi bir sıkıntı yaşamaması için gündüz saatlerinde infaz koruma baş memurları ile görüşmek istediğimi söyledim. Yaptığım görüşmede Halise Karapınarlı bir avukatın, benim ile görüşmek için geleceğini benimle birlikte aynı koğuşta kalan kişilere vermek üzere uyuşturucu madde getireceğine dair bilgi verdim. Halise'nin yanına görüşmek için gittim. Görüşme sırasında oda içerisinde bulunan masanın kenarında bir poşetin içerisinde uyuşturucu olarak düşündüğüm madde bulunuyordu. Halise, eliyle bu maddeyi işaret etti. Ben de bu maddeyi aldım. Daha sonra avukat ile görüşmemiz bitti. Görüşme bitiminde bu avukattan teslim almış olduğum maddeyi, kurum baş memurlarına verdim" diye konuştu. Halise Karapınarlı ile hakkındaki iddiaları yalanlayarak evinden çıkan uyuşturucu maddelerin kendisine ait olmadığını ileri sürdü.