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Napoli'den Osimhen açıklaması: Fenerbahçe teklif yaptı mı?

Galatasaraylı taraftarların gelecek sezon da takımda görmeyi çok istediği Victor Osimhen'in transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sabah, Napoli'den bir yönetici ile Osimhen için konuştu.

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 09:02 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 09:02
Napoli’den Osimhen açıklaması: Fenerbahçe teklif yaptı mı?

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İsminin verilmesini istemeyen bir İtalyan yetkili, sözleşmesinde yurt dışı için 75 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Nijeryalı santrfor hakkındaki soruya, "Osimhen, Türkiye'de muhteşem bir sezon geçirdi. Attığı gollerle Türkiye ligine damga vurdu. Onu, Galatasaray dahil şu anda 7-8 kulüp almak istiyor. Özellikle İtalya içinden yüksek teklifler geldi. Bunları size açıklayamam. Arabistan'dan da soranlar var. Tabii ki siz de biliyorsunuz, Osimhen'in düşüncesi burada önemli olan. Fakat bu konuda şu ana kadar bize bir şey ifade etmedi" yanıtını verdi.
Victor Osimhen. (AA)Victor Osimhen. (AA)

F.BAHÇE TEKLİF YAPTI MI?

Fenerbahçe'nin oyuncuya ilgisinin olup olmadığını sorulan Napoli yetkilisi, bu konuda net bir girişim olmadığını belirterek, "Bazı menajerler vasıtasıyla görüş almak istediler ama resmi teklif şu ana kadar gelmedi" dedi.

Victor Osimhen. (AA)Victor Osimhen. (AA)

100 MİLYON EURO

Osimhen'i isteyen Juventus'un 85 milyon Euro teklif ettiği geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında manşet olmuştu. Napoli cephesinin amacı, başarılı oyuncuyu ülke içinde 100 milyon Euro'ya yakın bir bedelle göndermek.

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