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Altın vites yükseltti! Gram altın kritik eşiği geçti mi?

Altın fiyatlarında dikkat çeken yükseliş sürüyor. Geçtiğimiz hafta düşüş trendinde olan altın, Ortadoğu'da artan jeopolitik gerginlikler, ABD ekonomisinde süregelen mali belirsizlik ve doların zayıflamasıyla birlikte yeniden ivme kazandı. Ons altın son bir haftanın zirvesi olan 3.318 dolara kadar çıkarken yurt içinde gram altın 4 bin bandında işlem görüyor. Dün ise ons altındaki yukarı yönlü hareketle paralel olarak gram altın yüzde 1,9 değer kazanarak günü 4.107 TL'den kapattı. Peki altın fiyatlarında anlık grafik nedir? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu? İşte piyasadan canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 22.05.2025 10:16 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 10:16
Altın vites yükseltti! Gram altın kritik eşiği geçti mi?

Altında 22 Mayıs 2025 itibarıyla hareketli günler yaşanıyor. Son dönemde düşüşte olan altında son olarak ons 3.318 dolar seviyesine ulaşırken, gram altın 4.000 liraya yakın işlem görüyor. Dün gram altın, onsdaki artışa paralel yüzde 1,9 artışla 4.107 liraya çıktı. Güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatlarıyla ilgili en taze verileri derledik.

Altın vites yükseltti! Gram altın kritik eşiği geçti mi?

Altın Fiyatları Güncel Alış - Satış

  1. 💰 Gram Altın Alış: 4.153,59 TL
  2. 💸 Gram Altın Satış: 4.154,07 TL


Altın vites yükseltti! Gram altın kritik eşiği geçti mi?
  1. 💰 22 Ayar Bilezik Alış: 3.808,46 TL
  2. 💸 22 Ayar Bilezik Satış: 3.840,34 TL
Altın vites yükseltti! Gram altın kritik eşiği geçti mi?
  1. 💰 Ons Altın Alış: 3.326,19 $
  2. 💸 Ons Altın Satış: 3.326,70 $
Altın vites yükseltti! Gram altın kritik eşiği geçti mi?
  1. 💰 Cumhuriyet Altını Alış: 27.184,00 TL
  2. 💸 Cumhuriyet Altını Satış: 27.387,00 TL