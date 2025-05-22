Altın vites yükseltti! Gram altın kritik eşiği geçti mi?

Altın fiyatlarında dikkat çeken yükseliş sürüyor. Geçtiğimiz hafta düşüş trendinde olan altın, Ortadoğu'da artan jeopolitik gerginlikler, ABD ekonomisinde süregelen mali belirsizlik ve doların zayıflamasıyla birlikte yeniden ivme kazandı. Ons altın son bir haftanın zirvesi olan 3.318 dolara kadar çıkarken yurt içinde gram altın 4 bin bandında işlem görüyor. Dün ise ons altındaki yukarı yönlü hareketle paralel olarak gram altın yüzde 1,9 değer kazanarak günü 4.107 TL'den kapattı. Peki altın fiyatlarında anlık grafik nedir? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu? İşte piyasadan canlı rakamlar...