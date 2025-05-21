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Aydın'da eşini ve iki çocuğunu korkunç bir planla öldürmüştü! Dehşet evi görüntülendi! Acı gerçek tüyler ürpertti

Aydın Nazilli'de eşi ve iki çocuğunun ölümüyle sonuçlanan yangında şüpheli itfaiye eri baba Turgay Gezgin'in yangından kısa süre önce tanıştığı hemşire F.T. ile evlenebilmek için evi kundaklayıp eşini ve çocuklarını öldürdüğü ortaya çıktı. Tüyleri diken diken olayda yeni detaylara ulaşıldı. 34 yaşındaki talihsiz kadının ölmeden bir gün önce hayatta kaldığı için kurban kesip dağıttığı da ortaya çıktı.

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takvim.com.tr
Aydın’da eşini ve iki çocuğunu korkunç bir planla öldürmüştü! Dehşet evi görüntülendi

Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, 18 Mart sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aydın’da eşini ve iki çocuğunu korkunç bir planla öldürmüştü! Dehşet evi görüntülendi! Acı gerçek tüyler ürpertti

15 GÜN SONRA NİŞANLANDI

Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi. Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Gezgin ile 2 çocuğu, otopsi işlemlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yapılan soruşturma kapsamında, Gezgin'in ailesini öldürdüğü ortaya çıktı. Gezgin'in olaydan 15 gün sonra hemşire F.T. ile nişanlandığı da öğrenildi.

Aydın'daki dehşet evinde yeni detaylar

Aydın’da eşini ve iki çocuğunu korkunç bir planla öldürmüştü! Dehşet evi görüntülendi! Acı gerçek tüyler ürpertti

HEMŞİRE AÇIĞA ALINDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.Mahkeme, Gezgin'in tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdi. Diğer şüpheli hemşire F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hemşire F.T., hakkındaki soruşturma nedeniyle açığa alındı.

Yangın faciasının ardındaki korkunç gerçek ortaya çıktı! İtfaiye eri eşini ve iki çocuğunu öldürmüş
Yangın faciasının ardındaki korkunç gerçek ortaya çıktı! İtfaiye eri eşini ve iki çocuğunu öldürmüş

Aydın’da eşini ve iki çocuğunu korkunç bir planla öldürmüştü! Dehşet evi görüntülendi! Acı gerçek tüyler ürpertti

atv Haber tüyleri diken diken olayın gerçekleştiği mahalleye giderek burada araştırmalarda bulundu. Olaya ilişkin konuşan bir mahalle sakini, "Çok üzüldüm yavrum. O cenazeleri üç tane o siyah poşetin içinde götürdüklerini görünce biz komşu olduğumuz halde yıkıldık." dedi.

Aydın’da eşini ve iki çocuğunu korkunç bir planla öldürmüştü! Dehşet evi görüntülendi! Acı gerçek tüyler ürpertti

PAYLAŞIM YAPMIŞ

Facia ile ilgili şoke eden yeni detaylara da ulaşıldı. Yangında hayatını kaybeden Fatma Gezgin'in 1 ay önce doğal gaz sızıntısı nedeniyle ölümle burun buruna geldiği öğrenildi. Talihsiz kadının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdiği görüldü:

Çok yoğun gaz kokusuyla uyandım. Tüm borularda üst seviyede kaçak varmış. Ya uyanmasaydım. Düşünmesi bile korkunç.

Aydın’da eşini ve iki çocuğunu korkunç bir planla öldürmüştü! Dehşet evi görüntülendi

İlk doğal gaz sızıntısında Gezgin'i kedisinin uyandırdığı öğrenildi.

Türkiye bu olayı konuşuyor | Yangın faciasında korkunç detay ortaya çıktı: İtfaiye eri ailesini eterle bayıltıp yaktı
Türkiye bu olayı konuşuyor | Yangın faciasında korkunç detay ortaya çıktı: İtfaiye eri ailesini eterle bayıltıp yaktı

Aydın’da eşini ve iki çocuğunu korkunç bir planla öldürmüştü! Dehşet evi görüntülendi! Acı gerçek tüyler ürpertti

HAYATTAYIM DİYE KURBAN KESMİŞ

34 yaşındaki kadının ölmeden bir gün önce hayatta kaldığı için kurban kesip dağıttığı da ortaya çıktı.

Aydın’da eşini ve iki çocuğunu korkunç bir planla öldürmüştü! Dehşet evi görüntülendi! Acı gerçek tüyler ürpertti

Kundaklama suçlaması ile tutuklanan itfaiye erinin dehşet gününden bir gün önce veterinere giderek kedisi için ağır bir uyku ilacı aldığı da tespit edildi.

Aydın’da eşini ve iki çocuğunu korkunç bir planla öldürmüştü! Dehşet evi görüntülendi! Acı gerçek tüyler ürpertti

KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Kan donduran olayda anne ve iki evladından da örnekler alındı. Gezgin'in onlara da uyku ilacı verip vermediği toksikoloji raporu ile ortaya çıkacak.