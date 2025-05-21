Aydın’da eşini ve iki çocuğunu korkunç bir planla öldürmüştü! Dehşet evi görüntülendi! Acı gerçek tüyler ürpertti

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Facia ile ilgili şoke eden yeni detaylara da ulaşıldı. Yangında hayatını kaybeden Fatma Gezgin'in 1 ay önce doğal gaz sızıntısı nedeniyle ölümle burun buruna geldiği öğrenildi. Talihsiz kadının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdiği görüldü:

Çok yoğun gaz kokusuyla uyandım. Tüm borularda üst seviyede kaçak varmış. Ya uyanmasaydım. Düşünmesi bile korkunç.