Aydın'da eşini ve iki çocuğunu korkunç bir planla öldürmüştü! Dehşet evi görüntülendi! Acı gerçek tüyler ürpertti
Aydın Nazilli'de eşi ve iki çocuğunun ölümüyle sonuçlanan yangında şüpheli itfaiye eri baba Turgay Gezgin'in yangından kısa süre önce tanıştığı hemşire F.T. ile evlenebilmek için evi kundaklayıp eşini ve çocuklarını öldürdüğü ortaya çıktı. Tüyleri diken diken olayda yeni detaylara ulaşıldı. 34 yaşındaki talihsiz kadının ölmeden bir gün önce hayatta kaldığı için kurban kesip dağıttığı da ortaya çıktı.
takvim.com.tr
Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, 18 Mart sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
15 GÜN SONRA NİŞANLANDI
Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli
Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi. Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Gezgin ile 2 çocuğu, otopsi işlemlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yapılan soruşturma kapsamında, Gezgin'in ailesini öldürdüğü ortaya çıktı. Gezgin'in olaydan 15 gün sonra hemşire F.T. ile nişanlandığı da öğrenildi.
HEMŞİRE AÇIĞA ALINDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.Mahkeme, Gezgin'in tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdi. Diğer şüpheli hemşire F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hemşire F.T., hakkındaki soruşturma nedeniyle açığa alındı.
atv Haber tüyleri diken diken olayın gerçekleştiği mahalleye giderek burada araştırmalarda bulundu. Olaya ilişkin konuşan bir mahalle sakini,
"Çok üzüldüm yavrum. O cenazeleri üç tane o siyah poşetin içinde götürdüklerini görünce biz komşu olduğumuz halde yıkıldık." dedi.
PAYLAŞIM YAPMIŞ
Facia ile ilgili şoke eden yeni detaylara da ulaşıldı. Yangında hayatını kaybeden Fatma Gezgin'in 1 ay önce doğal gaz sızıntısı nedeniyle ölümle burun buruna geldiği öğrenildi. Talihsiz kadının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdiği görüldü:
Çok yoğun gaz kokusuyla uyandım. Tüm borularda üst seviyede kaçak varmış. Ya uyanmasaydım. Düşünmesi bile korkunç.