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Jill Biden yaşlılara kötü muamele ile mi suçlanacak? Joe Biden’ın kanser olduğu ortaya çıkmıştı: Trump’ın ekibinden flaş çıkış

ABD Başkanı Joe Biden’a konulan 4. evre kanser teşhisinin ardından ABD Biden’ın 2024 Kasım seçimlerinde başkanlığa nasıl aday olduğu sorusuyla çalkalanıyor. Başkan Donald Trump’ın ekibindn, Adalet Bakanlığının insan hakları bölümünde çalışan Leo Terrel, Biden’ın eşi eski Fist Lady Jill Biden’ın eşinin hastalığını sakladığı ve aday olmasına izin verdiği için “Yaşlılara kötü muameleyle suçlanacağını” yazdı. Sosyal medyada ise Jill Biden’a tepki yağdı.

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 09:50 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 09:59
Jill Biden yaşlılara kötü muamele ile mi suçlanacak? Joe Biden’ın kanser olduğu ortaya çıkmıştı: Trump’ın ekibinden flaş çıkış

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ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın prostat kanseri olduğu ve kanserin kemiklerine de sıçradığı ortaya çıkarken gündem ise Biden'ın 2024 Kasım seçimlerine aday olması.

Joe Biden ve Jill Biden, Takvim Fotoğraf ArşiviJoe Biden ve Jill Biden, Takvim Fotoğraf Arşivi

JILL BIDEN'A JOE SUÇLAMASI: YAŞLILARA KÖTÜ MUAMELE

ABD'de Adalet Bakanlığının insan hakları bölümünde çalışan Leo Terrel, sosyal medyada bomba etkisi yaratan bir paylaşım yaptı ve "Yaşlılara kötü muamele! Cezai suçlamalar mı?" ifadelerini kullandı.

Joe Biden ve Jill Biden, ReutersJoe Biden ve Jill Biden, Reuters

"BIDEN'IN SORUNLARINI BİLİYORDU YİNE DE BAŞKAN OLMASINI İSTEDİ"

Eski First Lady Jill Biden'ın Air Force uçağında başkanın masasında otururken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Terrel, "Başkan Biden'ın sorunlarını biliyordu. Ama yine de onun başkanlığa aday olmasını istiyordu. Kötü" ifadelerini kullandı.

Jill Biden, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırJill Biden, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

AİLE İÇİ ŞİDDET

Terrel kendisine gelen destek mesajlarını da paylaştı. Yorumlardan birinde "Yaşlılara kötü muamele bir tür aile içi şiddettir ve Dr, Biden'ın Amerikan halkını ve vergi mükelleflerini dolandırmadaki rolü hakkında açıklaması gereken çok şey var. Kişisel siyasi görüşlerime rağmen Joe Biden'a asla fiziksel zarar gelmesini istemem, kendi ailesinin onun refahını tehlikeye atması çok kötü" ifadelerinin kullanıldığı görüldü.

Eleştirilerin çoğu Jill Biden'a yönelikti. Terrel'a gelen yorumlar arasında "Tıbbi ekibi bunu yıllar önce fark etmeliydi. Jill ve başını çevirip bunu görmezden gelen herkes utansın" ifadeleri dikkat çekti.

Jill Biden'a sosyal medyada tepkiJill Biden'a sosyal medyada tepki

"AÇ GÖZLÜ JILL, KOCASINI AŞAĞILATTI"

Terrel'a gelen bir diğer cevapta ise "Düşünün o kadar güç düşkünü ve kötü bir kadın ki bunama hastası olan kocasının alay konusu olmasına izin veriyor, şakalar ve aşağılanmalara maruz bırakıyor" ifadesi dikkat çekti.

Bir başka kullanıcı ise Jill Biden için "O aç gözlü. Prestij istiyordu. Eminim birileri ona iyi para ödüyordu, bilirsin bir rüşvet fonu. Birisi onun kararları verebileceğini biliyordu, hmmm 3. dönem" ifadelerini kullandı.

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TRUMP JR "ÖRTBAS ETTİLER" DEDİ

Pazartesi günü Donald Trump Jr., Biden ailesinin resmi bir örtbas girişiminde bulunduğuna dair ciddi endişelerini dile getirdi. Başkanın oğlu X'te yaptığı paylaşımda, "Benim öğrenmek istediğim şey, Dr. Jill Biden'ın beşinci evre metastatik kanseri nasıl gözden kaçırdığı, yoksa bu da bir başka örtbas mı???" ifadelerini kullandı.

BIDEN'A KANSER TEŞHİSİ

Biden ve ailesinin tedavi seçeneklerini değerlendirdiği belirtilirken resmi açıklamada kanserin hormon tedavisi olduğu ve kontrol altına alınabileceği belirtildi. Eski Başkan Biden sosyal medyada kendisinin ve eski first lady Jill Biden'ın bir fotoğrafını paylaşarak "kanser hepimize dokunur... ama en güçlü olduğumuz yer kırık yerlerdir" ifadelerini kullandı.

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