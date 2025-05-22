Kadraj Galeri Kadraj İkon SGK girişi 1999-2009 olana 3 dönem modeli oluştu: 47-49-50-55 yaş üstü için erken emeklilik şeması

SGK girişi 1999-2009 olana 3 dönem modeli oluştu: 47-49-50-55 yaş üstü için erken emeklilik şeması

Erken yaşta sigortalı olan milyonlarca çalışan için emeklilik hayali ilk işe giriş tarihine göre şekilleniyor. Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi, işe başlama tarihine göre farklı kurallar içeriyor. Bu da "erken yaşta sigortalı olan erken emekli olabilir mi?" sorusunun yanıtını kişiye özel hale getiriyor. İşte üç farklı dönem ve üç farklı emeklilik uygulamasıyla ilgili tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 09:21
SGK girişi 1999-2009 olana 3 dönem modeli oluştu: 47-49-50-55 yaş üstü için erken emeklilik şeması

Son yıllarda pek çok aile, çocuklarının geleceğini güvence altına almak ve erken emeklilik imkânı sağlamak için 18 yaşından önce sigorta girişini önemsiyor. Ancak Türkiye'de emeklilik sistemi, sigorta giriş yaşına ve tarihine göre farklı kurallarla işliyor. Özellikle 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri, sistemin dönüm noktalarını oluşturuyor.

SGK girişi 1999-2009 olana 3 dönem modeli oluştu: 47-49-50-55 yaş üstü için erken emeklilik şeması

8 Eylül 1999 Öncesi: En Avantajlı Grup

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, ilk sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar için sistem daha avantajlı işliyor. Bu dönemde 18 yaşından önce yapılan sigorta girişleri, doğrudan emeklilik hesabına dahil ediliyor.

SGK girişi 1999-2009 olana 3 dönem modeli oluştu: 47-49-50-55 yaş üstü için erken emeklilik şeması

Hem prim günü açısından geçerli sayılıyor hem de emeklilik koşullarını belirleyen temel tarihlerden biri olarak kabul ediliyor.

SGK girişi 1999-2009 olana 3 dönem modeli oluştu: 47-49-50-55 yaş üstü için erken emeklilik şeması

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi bakımından 18 yaşın doldurulduğu tarih esas alınıyor.

SGK girişi 1999-2009 olana 3 dönem modeli oluştu: 47-49-50-55 yaş üstü için erken emeklilik şeması

Yani kişi 16 yaşında sigortalı olsa bile sigortalılık süresi hesabı 18 yaşından itibaren başlıyor. Nisan 1981 öncesi sigortalı olanlar içinse, bu yaş sınırlaması dahi ortadan kalkıyor.