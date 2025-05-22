SGK girişi 1999-2009 olana 3 dönem modeli oluştu: 47-49-50-55 yaş üstü için erken emeklilik şeması
Erken yaşta sigortalı olan milyonlarca çalışan için emeklilik hayali ilk işe giriş tarihine göre şekilleniyor. Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi, işe başlama tarihine göre farklı kurallar içeriyor. Bu da "erken yaşta sigortalı olan erken emekli olabilir mi?" sorusunun yanıtını kişiye özel hale getiriyor. İşte üç farklı dönem ve üç farklı emeklilik uygulamasıyla ilgili tüm detaylar.
Giriş Tarihi: 22.05.2025 09:21