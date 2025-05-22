SGK girişi 1999-2009 olana 3 dönem modeli oluştu: 47-49-50-55 yaş üstü için erken emeklilik şeması

Son yıllarda pek çok aile, çocuklarının geleceğini güvence altına almak ve erken emeklilik imkânı sağlamak için 18 yaşından önce sigorta girişini önemsiyor. Ancak Türkiye'de emeklilik sistemi, sigorta giriş yaşına ve tarihine göre farklı kurallarla işliyor. Özellikle 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri, sistemin dönüm noktalarını oluşturuyor.